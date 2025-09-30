Non storcere il naso | cucinati così i cavolini sono irresistibili

Cavolini di Bruxelles in padella: cucinati così sono irresistibili, nessuno storcerà più il naso te lo dico io, ti chiederanno la ricetta!
Quante volte li hai sentiti nominare e non ti è mai nemmeno venuta la curiosità di provarli? Ebbene si, sto parlando dei cavolini di Bruxelles, fidati, cucinati così fanno ricredere chiunque! Diventano saporiti, teneri ma con la giusta crosticina, e quel tocco affumicato della pancetta che li trasforma in un contorno che sparisce in un attimo dal piatto.
Il bello è che bastano pochi ingredienti e ci metti davvero pochissimo per prepararli. Cipollotto, pancetta, un po’ di olio e un po’ di brodo, tutto qui, ma fidati, il risultato finale è da leccarsi i baffi. Credimi se ti dico che anche chi dice “non li ho mai amati” quando li prova così chiederà pure il bis, ti ho detto tutto!
Cavolini di Bruxelles: il contorno saporito che conquista proprio tutti!
Insomma non pensarci troppo, questa è una di quelle ricette furbe che ti salva il contorno e conquista anche i più difficili. Allaccia il grembiule quindi, metti sul fuoco la padella e prepara con me dei cavolini di Bruxelles in padella irresistibili. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 20-25 minuti in padella
Ingredienti per i Cavolini di Bruxelles in padella
Per 4 persone
- 600 g di cavoletti di Bruxelles
- 120 g di pancetta o speck
- 1 cipollotto
- Olio extravergine d’oliva q.b.
- 300 ml di brodo vegetale
- Sale q.b.
- Pepe q.b.
Come si preparano i Cavolini di Bruxelles in padella
- Per prima cosa, pulisci i cavolini, eliminando le foglie più esterne, quelle un po’ rovinate, e taglia leggermente la base. Poi sciacquali sotto l’acqua corrente e dividili a metà.
- In una padella ampia scalda un po’ di olio e fai rosolare dolcemente il cipollotto tritato finemente. Aggiungi poi la pancetta tagliata a cubetti e falla rosolare fino a quando diventa croccantina, dorata ed irresistibile.
- A questo punto butta dentro i cavolini tagliati a metà, con la parte tagliata rivolta verso il basso e lasciali prendere colore per qualche minuto, senza muoverli troppo, così formano una crosticina che è favolosa.
- A questo punto mescola e sfuma con un po’ di brodo caldo, abbassa la fiamma, copri con un coperchio e lascia cuocere piano piano per circa 15-20 minuti. Controlla ogni tanto e, se serve, aggiungi ancora un goccio di brodo, poi verso fine cottura, togli il coperchio e alza un pochino la fiamma, così l’acqua evapora e i cavolini si glassano bene nel fondo di cottura.
- Prima di spegnere mi raccomando, ricordati di aggiustarli di sale e pepe, mescola un’ultima volta e porta subito in tavola. Fidati, preparati così, i cavolini di Bruxelles sono irresistibili per davvero. Se ti piacciono i contorni semplici o semplicemente vuoi anche un’altra idea ricca di gusto, prova anche la parmigiana di zucchine e vedrai che basterà perfino come piatto unico tanto che è ricca e gustosa. Buon appetito!