Non storcere il naso | cucinati così i cavolini sono irresistibili

di

Cavolini di Bruxelles in padella pourfemme.it

Cavolini di Bruxelles in padella: cucinati così sono irresistibili, nessuno storcerà più il naso te lo dico io, ti chiederanno la ricetta!

Quante volte li hai sentiti nominare e non ti è mai nemmeno venuta la curiosità di provarli? Ebbene si, sto parlando dei cavolini di Bruxelles, fidati, cucinati così fanno ricredere chiunque! Diventano saporiti, teneri ma con la giusta crosticina, e quel tocco affumicato della pancetta che li trasforma in un contorno che sparisce in un attimo dal piatto.

Il bello è che bastano pochi ingredienti e ci metti davvero pochissimo per prepararli. Cipollotto, pancetta, un po’ di olio e un po’ di brodo, tutto qui, ma fidati, il risultato finale è da leccarsi i baffi. Credimi se ti dico che anche chi dice “non li ho mai amati” quando li prova così chiederà pure il bis, ti ho detto tutto!

Cavolini di Bruxelles: il contorno saporito che conquista proprio tutti!

Insomma non pensarci troppo, questa è una di quelle ricette furbe che ti salva il contorno e conquista anche i più difficili. Allaccia il grembiule quindi, metti sul fuoco la padella e prepara con me dei cavolini di Bruxelles in padella irresistibili. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 20-25 minuti in padella

Ingredienti per i Cavolini di Bruxelles in padella

Per 4 persone

  • 600 g di cavoletti di Bruxelles
  • 120 g di pancetta o speck
  • 1 cipollotto
  • Olio extravergine d’oliva q.b.
  • 300 ml di brodo vegetale
  • Sale q.b.
  • Pepe q.b.

Come si preparano i Cavolini di Bruxelles in padella

  1. Per prima cosa, pulisci i cavolini, eliminando le foglie più esterne, quelle un po’ rovinate, e taglia leggermente la base. Poi sciacquali sotto l’acqua corrente e dividili a metà.
  2. In una padella ampia scalda un po’ di olio e fai rosolare dolcemente il cipollotto tritato finemente. Aggiungi poi la pancetta tagliata a cubetti e falla rosolare fino a quando diventa croccantina, dorata ed irresistibile.
  3. A questo punto butta dentro i cavolini tagliati a metà, con la parte tagliata rivolta verso il basso e lasciali prendere colore per qualche minuto, senza muoverli troppo, così formano una crosticina che è favolosa.
  4. A questo punto mescola e sfuma con un po’ di brodo caldo, abbassa la fiamma, copri con un coperchio e lascia cuocere piano piano per circa 15-20 minuti. Controlla ogni tanto e, se serve, aggiungi ancora un goccio di brodo, poi verso fine cottura, togli il coperchio e alza un pochino la fiamma, così l’acqua evapora e i cavolini si glassano bene nel fondo di cottura.
  5. Prima di spegnere mi raccomando, ricordati di aggiustarli di sale e pepe, mescola un’ultima volta e porta subito in tavola. Fidati, preparati così, i cavolini di Bruxelles sono irresistibili per davvero. Se ti piacciono i contorni semplici o semplicemente vuoi anche un’altra idea ricca di gusto, prova anche la parmigiana di zucchine e vedrai che basterà perfino come piatto unico tanto che è ricca e gustosa. Buon appetito!
