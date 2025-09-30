Non storcere il naso | cucinati così i cavolini sono irresistibili

Cavolini di Bruxelles in padella: cucinati così sono irresistibili, nessuno storcerà più il naso te lo dico io, ti chiederanno la ricetta! Quante volte li hai sentiti nominare e non ti è mai nemmeno venuta la curiosità di provarli? Ebbene si, sto parlando dei cavolini di Bruxelles, fidati, cucinati così fanno ricredere chiunque! Diventano saporiti, teneri ma con la giusta crosticina, e quel tocco affumicato della pancetta che li trasforma in un contorno che sparisce in un attimo dal piatto. Il bello è che bastano pochi ingredienti e ci metti davvero pochissimo per prepararli. Cipollotto, pancetta, un po’ di olio e un po’ di brodo, tutto qui, ma fidati, il risultato finale è da leccarsi i baffi. Credimi se ti …

Cavolini di Bruxelles: il contorno saporito che conquista proprio tutti!

Insomma non pensarci troppo, questa è una di quelle ricette furbe che ti salva il contorno e conquista anche i più difficili. Allaccia il grembiule quindi, metti sul fuoco la padella e prepara con me dei cavolini di Bruxelles in padella irresistibili. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20-25 minuti in padella

Ingredienti per i Cavolini di Bruxelles in padella

Per 4 persone

600 g di cavoletti di Bruxelles

120 g di pancetta o speck

1 cipollotto

Olio extravergine d’oliva q.b.

300 ml di brodo vegetale

Sale q.b.

Pepe q.b.

Come si preparano i Cavolini di Bruxelles in padella