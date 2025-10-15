Non basta lo spazzolino, questo è indispensabile per i tuoi denti può salvarti il sorriso

Avere un sorriso bello, sano e luminoso non è poi così difficile, ma è necessario prendersi cura dei propri denti. Ogni parte del corpo non va trascurata, soprattutto i denti. Se si vuole mantenere una corretta igiene orale è necessario fare dei controlli regolari dal dentista al fine di prevenire carie, gengiviti e altre problematiche dentali. Anche noi dobbiamo prestare attenzione ogni giorno.

Con il passar degli anni ho capito quanto sia importante lavare i denti in un certo modo, credevo che spazzolare i denti due volte al giorno era sufficiente, ma c’è qualcosa che non sapevo. Non basta spazzolare i denti con lo spazzolino occorre anche un altro strumento, scopriamo di cosa si tratta.

Non solo lo spazzolino da denti, ma hai bisogno dello scovolino

Lo sai che per la pulizia dei denti non basta usare lo spazzolino e lavare i denti più volte al giorno, devi aver bisogno dello scovolino, uno strumento semplice, da usare che da dei risultati più che soddisfacenti. Si tratta di scovolini interdentali che ormai sono dei preziosi alleati della nostra salute orale. Grazie a questo piccolo strumento si riesce ad eliminare placca e i batteri tra gli spazi interdentali, che purtroppo non riusciamo a rimuovere con il solo spazzolino dai denti.

Purtroppo quando si mastica possono rimanere dei residui di cibo proprio nel solco gengivale e tra gli spazi interdentali. Se non si rimuovono facilmente si accumulano e va a discapito con la nostra igiene orale. In questo modo possiamo prevenire la formazione della placca batterica, infiammazioni gengivali, sanguinamento ed alitosi. Quindi oltre allo spazzolino è necessario avvalersi dello scovolino vediamo come usarlo.

Lo scovolino va utilizzato almeno una volta al giorno con dei movimenti orizzontali puliamo per bene tra i denti. Se la gengiva sanguina non preoccuparsi, accade soprattutto le prime volte, ma con il passar dei giorni non accadrà più.

Andare ad inserire lo scovolino nello spazio interdentale senza forzare, bisogna farlo piano piano e con una lieve inclinazione dal basso verso l’alto per l’arcata superiore. Una volta inserito effettuare un delicato movimento orizzontale dentro e fuori. Per l’arcata inferiore inserire lo scovolino dall’alto verso il basso. Quando lo scovolino si sarà inserito possiamo effettuare un delicato movimento orizzontale dentro e fuori.

Come scegliere lo scovolino giusto?

Gli scovolini non sono tutti uguali non solo si differenziano per forma, dimensione e flessibilità del filamento. La scelta dipende principalmente dalla distanza tra i denti, sono da preferire gli scovolini sottili e flessibili per detti stretti, se c’è più spazio tra i denti usare scovolini leggermente più grandi. Come per lo spazzolino da denti sostituirlo con una certa regolarità per non irritare le gengive. Si può chiedere consiglio al dentista o al farmacista.

Quindi per una corretta igiene orale non basta spazzolare i denti superficialmente si devi usare anche lo scovolino e ricorda di usare anche il collutorio che permette di mantenere la bocca pulita, prevenire carie e infiammazioni e godere di un sorriso sano a lungo.