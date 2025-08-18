“Non rifarei il Grande Fratello, esperienza inutile”: ex protagonista spara a zero sul reality

Ex-concorrente del Grande Fratello lancia la frecciatina al reality show e le parole fanno subito il giro del web.

La prossima stagione televisiva porterà molti cambiamenti per il Grande Fratello: Mediaset ha deciso infatti di dividere il reality show, riproponendo un’edizione interamente formata da “nip”, settembre e fino a gennaio, e poi un’altra edizione dove ci saranno concorrenti “vip”, ma selezionati con criterio affinché il cast sia davvero forte.

Alla guida dell’edizione tradizionale, che vuole riprendere quanto fatto dalle primissime edizioni del reality show, ci sarà Simona Ventura: spazio per dinamiche umane autentiche e tematiche importanti, lasciando da parte il gossip e tutto il resto. A seguire, poi, tornerà Alfonso Signorini con il Grande Fratello Vip, anche se come detto pare si voglia dare un taglio a modelli, modelle, ex di Uomini e Donne, Temptation Island e via dicendo.

In attesa di vedere se la scelta da parte di Mediaset si rivelerà vincente, del reality show ha recentemente parlato un ex-concorrente, lanciando una frecciatina nemmeno poco velata al programma: ecco cosa ha detto, le parole hanno subito fatto il giro del web.

L’ex-gieffino e le parole sul Grande Fratello in una nuova intervista

Non tutti gli ex-concorrenti sono affezionati al Grande Fratello e le recenti parole di Tommaso Franchi lo confermano. In una recente intervista a RadioSienaTV, l’ex-gieffino ha infatti parlato a tutto tondo del suo percorso al reality show, definendola un’ “esperienza di vita” e “un esperimento”.

Non ha mai ambito a partecipare al programma (è stato iscritto dai suoi amici) e nonostante il periodo in tv non pare essere intenzionato a rimanere all’interno del mondo dello spettacolo. “Bisogna ricordarsi che è un fuoco di paglia. Esci da lì e non hai imparato niente di concreto. Ho fatto un’esperienza, ma non una scuola di recitazione. Quindi la cosa principale per me è stata tornare a fare quello che facevo qui“ ha spiegato l’idraulico toscano.

Tommaso ha poi sottolineato come il percorso sia lunghissimo e, più si va avanti, più si diventa deboli, sotto ogni punto di vista. “Dopo sei mesi esci stanco, tanto stanco. Non è un programma meritocratico: arrivare in fondo non significa aver fatto meglio di chi è uscito prima. Forse la gente si è rivista in me come una persona normale, tranquilla” ha aggiunto l’ex-gieffino, che ha poi confermato che, se qualcuno dovesse riproporgli l’esperienza, non accetterebbe.

Quindi, per il momento, possiamo solamente attendere e vedere che succederà nel prossimo futuro!