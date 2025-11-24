Non è solo per cucinare: ecco cosa puoi fare col sale grosso, i trucchi che non conoscevi

Scopri gli usi alternativi del sale grosso: deumidifica, rimuovi macchie, neutralizza odori e pulisce a fondo argenteria e metalli. Un trucco naturale e semplice che darà una svolta pazzesca al tuo modo di pulire e curare casa.

A cosa serve il sale grosso in casa? Di certo non solo per cucinare: con questi trucchi che non conoscevi ecco cosa puoi fare!

Quando pensi al sale grosso, immagini probabilmente alla pentola d’acqua per la pasta, giusto? Ma credimi, il sale grosso è molto di più di un semplice condimento: è un alleato naturale, economico e sorprendentemente versatile per la casa. Non serve correre al negozio per prodotti chimici, perché con un pizzico di sale grosso puoi risolvere piccoli problemi quotidiani: umidità, macchie e perfino odori fastidiosi.

Oggi ti mostro tutti gli usi alternativi del sale grosso e ti anticipo che nonostante la semplicità, è di una potenza indescrivibile. Forse ti aspetti ciò che stai per scoprire e di certo non lo trovi scritto sulle ricette di cucina, ma che ti cambieranno davvero la vita. Pensa che puoi passare alla creazione di un vero e proprio deumidificatore fai‑da‑te, ai rimedi per tessuti, passando per trucchi di pulizia e benessere: insomma il sale grosso, diventerà praticamente il tuo piccolo eroe di casa.

Come usare il sale grosso in casa

Deumidificare naturalmente con il sale grosso

Il sale grosso, per le sue proprietà assorbenti, è perfetto per combattere l’umidità in casa, lo sapevi? Basterà metterne una buona quantità in ciotoline o sacchettini di cotone da posizionare negli angoli più umidi, come i cassetti o gli armadi e vedrai dopo che risultati.

Se vuoi un’azione ancora più efficace, crea un mix di sale grosso e bicarbonato, in questo modo l’azione deumidificante sarà ancora più potente. E quando poi il sale avrà assorbito troppa umidità, ti basterà semplicemente cambiarlo per riattivare la sua azione.

Come eliminare le macchie con il sale grosso

Macchie e pulizia tessuti

Devi sapere che non solo il sale grosso serve ad assorbire liquidi, ma aiuta anche a rimuovere le macchie: se ti capita di ritrovarti macchie su tovaglie o abiti, cospargi un po’ di sale sopra la macchia ancora umida e ti faccio vedere come il sale sarà capace di assorbire il liquido, facilitando la rimozione totale. Tutto quello che devi fare dopo, è risciacquare con acqua fredda strofinando delicatamente e il gioco è fatto.

In più il sale grosso, ha l’incredibile capacità di ravvivare capi in lino o cotone. Basta un recipiente con acqua, sale grosso e un po’ di aceto e vedi che tenendo i capi in ammollo anche per una semplice mezz’oretta, ritorneranno come nuovi.

Non è tutto però: devi sapere che è anche un potentissimo sbiancante, sciogli macchia e disinfettante per i capi lavati in lavatrice. Aggiunto poco più di mezzo bicchiere nel cestello della lavatrice, insieme ai vestiti e il detersivo che di solito usi, ti basterà avviare un lavaggio a 40 o 60 gradi e ti ritroverai capi bianchissimi, colori più vivi e macchie sparite. In più, un’azione disinfettante e potenziata per il tuo detersivo abituale.

Come pulire l’argenteria

Hai dell’argenteria opaca o delle posate che non brillano più? Allora prova questa: immergile in una soluzione di acqua calda e sale grosso per qualche minuto e vedrai che si sgrasseranno e lucideranno, senza ricorrere a detergenti aggressivi.

Puoi fare lo stesso con metalli come rame o ottone, miscelando sale, acqua e un po’ di aceto o farina per ottenere una pasta lucidante naturale pazzesca.

Eliminare cattivi odori dalle scarpe

Il sale grosso devi sapere che oltre ai liquidi, assorbe anche gli odori. Infatti se ad oggi non sapevi come eliminare i cattivi odori dalle scarpe, finalmente col sale grosso risolverai il problema. Basta mettere un po’ di sale nelle scarpe, lasciarlo agire per una notte e poi scuoterle per far uscire il sale, sembra incredibile, eppure funziona.

Stessa cosa per armadi o scarpiere puoi usare delle ciotoline di sale grosso che assorbono l’umidità e neutralizzano i cattivi odori.

Elimina il calcare

Di certo anche a casa tua, specie in bagno, si formerà spesso molto calcare. Invece però di ricorrere a detergenti aggressivi e pericolosi per la salute, prova a miscelare in uno spruzzino sale grosso e acqua. Agita bene, spruzza, lascia agire e strofina con una spugna: vedrai come rubinetti, piastrelle e perfino quegli odiosi vetri della doccia, torneranno a brillare.

Deodorante per ambienti con il sale

Vuoi scoprirne ancora una? Il sale grosso si può usare non solo per deumidificare l’aria, ma anche come profumatore per ambienti. Ti basterà metterne un po’ in una ciotolina, con qualche goccia dei tuoi oli essenziali preferiti e attiverai una doppia azione: deumidifica e profuma l’ambiente in modo pazzesco.

Rituali ed energia

Questa di certo non te l’aspetti: il sale grosso oltre ad un ottimo alleato per pulizie, profumazione, sbiancate e molto altro, è perfino usato come purificatore dell’ambiente. Infatti secondo tradizioni popolari, un po’ di sale grosso posizionato negli angoli della casa assorbe energie negative. Beh, di certo non è scienza, ma molte persone lo trovano utile e rassicurante.

E dunque, pensavi mai a tutti questi usi del sale grosso, oltre al solito condimento in cucina? Sono certa che dopo aver provato ad usarlo per i capi, per le superfici e l’ambiente, inizierai a fare scorte e anche in casa tua non mancherà più.