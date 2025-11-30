Non dovrebbero essere così buoni… invece si: questi sono hot dog speciali

Hot dog waffles: uno stuzzichino irresistibile e velocissimo, croccante fuori e morbido dentro, perfetto quando vuoi qualcosa di goloso senza stare ore in cucina.

Oggi la cucina profuma di quelle idee nate quasi per caso. Sai quando apri il frigo, guardi dentro e ti sembra tutto troppo banale finché non ti scatta la lampadina? È andata proprio così. Ho visto i wurstel sul ripiano, poi lo sguardo è caduto sulla piastra dei waffle e ho pensato che, in fondo, potevano creare qualcosa di speciale. Impasto salato dei waffles, wurstel al centro e via: il risultato è stato così buono che non riuscivo a capire come avessi fatto a non provarli prima. Gli Hot dog waffles hanno quel tocco moderno e allegro ideale per le ricette improvvisate che però funzionano sempre.

Sono una via di mezzo tra uno snack e uno spuntino salato e ti giuro che spariscono già mentre li preparo. Il bello è che l’impasto è semplice, tanto quanto tutta la preparazione. Si fa con farina, uova, latte, un po’ di formaggio che dà quel tocco in più e poi basta assemblarlo con i wurstel, che diventano il cuore morbido e divertente di ogni morso. La cosa ancora più bella, è che non serve precisione, non serve seguire tremila passaggi, ma mescolare tutto insieme e il resto lo fa la piastra.

Hot dog waffles: lo spuntino sfizioso e stuzzicante da provare subito!

Dunque non serve sapere altro, se non che sapore hanno questi mitici Hot dog waffles giusto? E allora mettiamoci all’opera allacciando il grembiule e rimboccandoci le maniche, per prepararli insieme e vedrai che sarà facilissimo. Lo possiamo considerare uno di quei piatti da tirare fuori quando arrivano gli amici, quando hai voglia di qualcosa di sfizioso o quando cerchi un’idea diversa dalle solite. Perciò dai, scaldiamo la piastra e iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti circa

Ingredienti per gli Hot dog waffles

Per circa 12 waffles

2 uova

8 g di lievito in polvere per preparazioni salate

80 ml di acqua

170 ml di latte

50 g di formaggio grattugiato

25 ml di olio extravergine d’oliva

350 g di farina 00

12 wurstel grandi

Come si preparano gli Hot dog waffles

Per prima cosa, per una maggiore sicurezza, i wurstel vanno precotti, ma tranquilla bastano pochi minuti in acqua calda, giusto il tempo di cuocerli bene all’interno e farli ammorbidire. Nel frattempo prepara l’impasto così sei già avanti. Rompi le uova in una ciotola capiente e inizia a mescolarle con un frullino. Aggiungi poi l’acqua e il latte, sempre mescolando. Quando poi l’impasto diventa fluido e senza grumi, aggiungi anche l’olio e quel tocco di formaggio grattugiato che rende tutto più saporito. Ora unisci la farina setacciata insieme al lievito, poco alla volta, mescolando dal centro verso l’esterno e una volta che si sarà addensato per bene, sarà perfetto per avvolgere i wurstel. Accendi quindi la piastra per waffle, lasciala scaldare bene, mi raccomando e quando è pronta, ungi leggermente la superficie. Serve davvero pochissimo, giusto per sicurezza. Ora prendi un mestolo di impasto e versalo al centro della piastra. Appoggia un wurstel sopra e coprilo con un altro po’ di impasto. Non devi esagerare, altrimenti fuoriesce, vedrai che si distribuirà da solo quando chiudi la piastra. Abbassa quindi il coperchio con delicatezza e dopo un paio di minuti apri piano per dare un’occhiata: se i bordi sono dorati e si staccano senza sforzo, sono pronti.

Toglili con una spatola e continua così fino a terminare tutti gli ingredienti. Sono certa che di questi hot dog waffles super morbidi dentro e croccanti fuori, se ne innamoreranno tutti. Sicuramente poi una ricetta semplice, veloce e sorprendentemente golosa come questa poi, la preparerai spesso anche se non c’è una vera e propria occasione. E se vuoi deliziarti con altre idde veloci e sfiziose come questa, prova anche le mini pizzette rosse: stesso impasto facilissimo, per realizzare in poco tempo un’altra merenda irresistibile. Buon appetito!