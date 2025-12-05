Natale non inizia finché non sforni questi biscotti al cioccolato

Biscotti di Natale al cioccolato, sfiziosi, profumati, friabili ed irresistibili: perfetti da decorare e servire durante le feste di Natale e vedrai che spariranno in un lampo tanto che sono buoni!

Biscotti di natale al cioccolato: golosi, profumati e divertenti da preparare, un impasto semplice, aromi caldi e decorazioni che conquistano grandi e piccini.

Se vuoi sentire davvero l’atmosfera natalizia, prepara questi Biscotti di Natale al cioccolato. Fidati, il profumo che invade la cucina mentre cuociono è pura goduria. È impossibile resistere al mix di burro, cacao e zucchero che si fondono insieme e all’improvviso la tua cucina sembra un piccolo laboratorio di dolci incantati.

Quello che adoro di questi biscotti è la loro semplicità: pochi ingredienti, ma tanta goduria. La farina morbida, il cacao intenso, l’olio leggero e la vanillina creano un mix che li rende irresistibili. Senza contare la parte più divertente: decorarli con la ghiaccia reale. È come dare vita ai piccoli biscotti con pennellate di neve bianca, io li adoro e sicuramente faranno impazzire anche te.

Biscotti di natale al cioccolato: golosi, semplici ed irresistibili!

Quindi dai, allaccia il grembiule e prepara la tua tavola come fosse una pasticceria ma direttamente a casa tua. Tra impasto, formine e decorazioni, questo momento sarà quasi più divertente che mangiarli. E credimi, quando li assaggi, capisci subito perché a Natale non si può fare a meno dei biscotti al cioccolato. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per i Biscotti di natale al cioccolato

Per circa 40 biscotti

3 uova

670 g di farina 00

75 g di cacao amaro in polvere

300 g di zucchero

225 ml di olio di semi di girasole

1/2 bustina di lievito per dolci in polvere

1 bustina di vanillina

Per la ghiaccia reale

45 g di albumi

225 g di zucchero a velo

1 cucchiaino di succo di limone

Come si preparano i Biscotti di natale al cioccolato

Per prima cosa, separa le uova e prepara tutti gli ingredienti sul ripiano: farina setacciata, cacao, zucchero e lievito. In una ciotola capiente, sbatti le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi l’olio a filo, mescolando delicatamente, e poi la vanillina. Setaccia insieme farina, cacao e lievito e incorporali poco alla volta al composto liquido, lavorando con una spatola o con le mani: devi ottenere un impasto compatto, morbido ma non appiccicoso. Se ti sembra troppo duro, aggiungi un cucchiaio di latte, giusto per ammorbidire. Ora arriva la parte divertente, quindi stendi l’impasto su un piano leggermente infarinato e ritaglia i biscotti con le formine natalizie che preferisci. Stelle, alberelli, cuori, in pratica basta dare libero sfogo alla fantasia! Sistemali su una teglia coperta con carta da forno, lasciando qualche centimetro tra un biscotto e l’altro. Inforna per 12-15 minuti: il trucco è non cuocerli troppo, altrimenti diventano duri, devono rimanere morbidi al centro ma dorati ai bordi. Mentre il forno fa il suo lavoro, puoi preparare la ghiaccia reale, montando gli albumi a neve ferma, aggiungi lo zucchero a velo setacciato e qualche goccia di succo di limone. Quando i biscotti saranno tiepidi, decorali a piacere con la ghiaccia, creando ciò che più ti piace e lascia asciugare per qualche minuto prima di servirli. Vedrai che il contrasto tra il cioccolato intenso dei biscotti e il bianco zuccheroso della ghiaccia è semplicemente irresistibile.

Ti garantisco che i Biscotti di Natale al cioccolato sono un dolce perfetto per vivere appieno lo spirito delle feste: profumati, golosi e divertenti da preparare. Fidati, finiranno in un baleno perché tutti chiederanno il bis. E se vuoi aggiungere un’altra specialità al tuo menù di dolci per le feste, prova anche i Muffin alberello: sempre sfiziosi, sempre irresistibili e perfetti per arricchire la tavola a Natale. Buon appetito!