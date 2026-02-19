Come mimetizzare un naso importante in un viso di una donna

Mimetizzare un naso importante con il trucco è possibile grazie a piccoli accorgimenti di contouring e luce che riequilibrano i volumi del viso in modo naturale. Ogni volto ha la sua armonia e un naso più grande, largo o aquilino non è un difetto, ma una caratteristica. Tuttavia, il make-up può aiutare a riequilibrare le proporzioni del viso, valorizzando lo sguardo e spostando l’attenzione sui punti di forza. Il segreto non è nascondere, ma creare giochi di ombre e luci strategici. Un contouring ben eseguito può rendere il naso visivamente più sottile o più corto, senza appesantire il risultato finale. Contouring e illuminante: il gioco di luci che fa la differenza Per minimizzare un naso importante è fondamentale utilizzare una …