Morto Papa Francesco, ha cambiato la storia nominando la prima donna a capo di un dicastero vaticano

Durante il suo Pontificato Papa Francesco ha valorizzato il ruolo delle donne ponendo attenzione all’universo femminile nelle sue scelte anche in termini di governo.

Papa Francesco è morto oggi all’età di 88 anni, l’annuncio è stato dato del cardinale Farrell: “Alle 7.35 è tornato alla casa del Padre”, era a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo che lo scorso 14 febbraio era stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa di una polmonite bilaterale.

Sarà ricordato per le sue tante iniziative e per i cambiamenti che ha apportato nel mondo della Chiesa, come ad esempio la nomina di una donna, suor Simona Brambilla, primo prefetto di sesso femminile a capo del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Papa Francesco ha fatto aumentare la presenza delle donne ai vertici della Chiesa

Dall’inizio del magistero di papa Francesco la presenza delle donne nei luoghi di potere generalmente occupati da uomini è aumentata in maniera considerevole.

Secondo i dati totali riferiti sia alla Santa Sede che alla Città dello Stato del Vaticano e che vanno dal 2013 al 2023, come riportato da Vatican News, la percentuale femminile è passata da quasi il 19,2 al 23,4%.

Inoltre nello Stato della Città del Vaticano, il Pontefice ha nominato due donne in posizioni di vertice nei dieci anni del suo pontificato: nel 2016, Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani, da sempre guidati da laici. Risale al 2022, la nomina di suor Raffaella Petrini, segretario generale del Governatorato, ruolo solitamente assegnato a un vescovo.

Diversi sono i sottosegretari donna come Gabriella Gambino e Lina Ghisoni presso il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, mentre al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica è sottosegretaria suor Carmen Ros Nortes delle Suore di Nostra Signora della Consolazione.

Emilce Cuda è segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina; Nataša Govekar, alla guida della direzione teologico-pastorale del Dicastero per la comunicazione; Cristiane Murray, vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede e Charlotte Kreuter-Kirchof è poi vicecoordinatore del Consiglio per l’economia.

Anche la segreteria generale del Sinodo ha un sottosegretario donna, la religiosa francese Nathalie Becquart. Lo scorso 13 dicembre il Papa ha nominato come membri del XVI Consiglio ordinario della Segreteria generale suor Simona Brambilla e María Lía Zervino, già presidente dell’Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche (Umofc), nominata nel 2022 membro del Dicastero per i Vescovi.

Antonella Sciarrone Alibrandi è stata nominata sottosegretario del Dicastero vaticano per la Cultura e per l’Educazione nel novembre 2022, dopo essere stata per anni prorettrice vicaria dell’Università Cattolica.

Infine, solo pochi giorni prima di essere ricoverato, Papa Francesco ha istituito la ‘Commissio de donationibus pro Sancta Sede’, un organo con il compito specifico di incentivare le donazioni con apposite campagne presso i fedeli, le Conferenze Episcopali e altri potenziali benefattori. Anche in questo caso ha scelto delle donne.

Infatti il Papa ha nominato tra i vari membri della commissione suor Alessandra Smerilli come Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e suor Silvana Piro come Sotto-Segretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.