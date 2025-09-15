Morbido e particolare | il pan di spagna così conquista tutti

Pan di spagna alla nocciola: ora lo faccio così, non è solo una base perfetta ma un dolce che da solo conquista già tutti!
È un classico ma stravolto alla grande! Il pan di spagna alla nocciola è una di quelle ricette che ti sorprendono te lo dico in anticipo. Lo conosciamo tutti come base per torte ma questa versione profumata e morbida è talmente buona che non ha bisogno di altro. Ti basta una fetta, magari con un caffè o un tè, per capire quanto sia speciale. È semplice, soffice e con quel gusto di nocciole che lo rende diverso da tutti gli altri pan di spagna.
La particolarità del pan di spagna alla nocciola sta nella sua semplicità, pochi ingredienti come per la versione originale e un procedimento facile ma un risultato che sembra da pasticceria. Non serve crema, non serve glassa, basta lui e ti godi ad ogni morso un favoloso profumo e una consistenza leggera e morbidissima. Fidati, ti ricorda i dolci di una volta, quelli genuini che preparava la nonna e che piacciono sempre a tutti, dai bambini agli adulti.
Quindi che aspetti? Non pensarci troppo e prepara anche tu questo pan di spagna alla nocciola, vedrai che diventerà una delle tue ricette preferite. Non ti resta quindi che allacciare il grembiule, accendere il forno e metterti all’opera, provare per credere!
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per il Pan di spagna alla nocciola
Stampo da 24 cm
- 6 uova
- 270 g di zucchero
- 230 g di farina 00
- 60 g di nocciole tostate
Come si prepara il Pan di spagna alla nocciola
- Per prima cosa occupati delle nocciole e falle tostare leggermente in forno o in padella, giusto qualche minuto, poi lasciale raffreddare e tritale finemente con un mixer fino a ridurle quasi in farina. Non serve che siano polvere perfetta, qualche granello più grosso darà un tocco in più al dolce.
- Prendi una ciotola capiente poi, rompi le uova, aggiungi lo zucchero. Inizia a montare con il frullino fino ad ottenere un composto chiaro e molto spumoso, dovrà triplicare di volume, quindi abbi pazienza.
- A questo punto aggiungi la farina setacciata poco alla volta, mescolando dal basso verso l’alto con una spatola per non smontare il composto. Poi unisci anche le nocciole tritate e continua a incorporare delicatamente, sempre con movimenti leggeri e vedrai che l’impasto prenderà un colore dorato e profumerà già di buono.
- A questo punto imburra e infarina uno stampo da 24 cm e versa dentro tutto l’impasto, livellandolo con la spatola senza schiacciare. Inforna subito a 180 gradi ventilato e lascia cuocere per 30-35 minuti. Per essere sicura che sia pronto, fai la prova stecchino quasi a fine tempo e se esce asciutto, puoi spegnere il forno.
- Lascialo raffreddare un po’ nello stampo, poi estrailo delicatamente e fallo raffreddare completamente su una griglia. A questo punto puoi servire il tuo Pan di Spagna alla nocciola così com’è, a fette, oppure usarlo come base per torte farcite ma ti avviso, anche semplice è irresistibile. Se vuoi provare un’altra ricetta semplice ma irresistibile, prova anche questa torta e vedrai che successo. Buon appetito!