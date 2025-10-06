Morbida e leggera ma con l’arancia protagonista | la chiffon cake così è fantastica

Chiffon cake all’arancia: ormai la faccio sempre così, morbida e leggera come sempre ma con l’arancia protagonista è divina!
Sai quando vuoi una torta che sia soffice, leggera e profumatissima, ma che abbia quel tocco speciale che la rende unica? Ecco, questa chiffon cake all’arancia è tutto questo e anche di più. Fidati, ogni volta che la preparo, la fetta sparisce in un attimo e il profumo che invade la cucina è già metà del successo. È perfetta a colazione, merenda o anche solo per coccolarsi con un tè caldo.
Questa torta è sorprendente perché, pur essendo leggera come una nuvola, ha un sapore deciso di arancia che ti conquista al primo morso. La cosa più bella, è che bastano davvero pochi ingredienti e semplici, quelli che già hai a casa. Parliamo di uova, zucchero, succo d’arancia, olio di semi e farina, pero ottenere un’esplosione di sapori e profumi che non delude mai. Vedrai come senza nemmeno usare burro e panna, riuscirai ad ottenere lo stesso una perfetta combo tra gusto e incredibile morbidezza.
Chiffon cake all’arancia: la nuvola golosa più amata del web!
Insomma senti a me, allaccia il grembiule, accendi il forno e prepara tutti gli ingredienti, vedrai che passo dopo passo, prepareremo insieme una chiffon cake all’arancia, tra le più amate e morbide del web. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per la Chiffon cake all’arancia
Stampo da 22 cm
- 3 uova da separare
- 150 g di zucchero
- 100 ml di succo d’arancia
- 70 ml di olio di semi di girasole
- 1 cucchiaino di cremor tartaro
- 1/2 scorza grattugiata di arancia bio
- 150 g di farina 00
- 1 bustina di lievito in polvere per dolci
- Zucchero a velo q.b. per decorare
Come si prepara la Chiffon cake all’arancia
- Inizia già ad accendere il forno e impostalo a 180 gradi in modalità ventilato. Dedicati poi all’impasto, separato i tuorli dagli albumi. In una ciotola capiente, sbatti i tuorli con 100 g di zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.
- Aggiungi poi l’olio, il succo e la scorza di arancia, versa l‘olio di semi, il succo d’arancia e la scorza grattugiata, mescolando delicatamente, senza smontare il composto.
- Incorpora poi la farina setacciata con il lievito, direttamente nell’impasto, mescolando dal basso verso l’alto per non smontare l’impasto. In un’altra ciotola pulita, monta gli albumi con il cremor tartaro fino ad ottenere picchi morbidi. Aggiungi poi man mano i restanti 50 g di zucchero e monta tutto fino ad ottenere una mousse ben ferma.
- A questo punto unisci delicatamente gli albumi al composto di tuorli e farina, mescolando con una spatola dal basso verso l’alto, per ottenere una chiffon cake perfetta.
- Versa l’impasto in uno stampo da 22 cm antiaderente, non imburrato né infarinato la torta deve praticamente aggrapparsi ai bordi per crescere alta e soffice.
- Inforna la torta per 30-35 minuti, controllando con uno stecchino e se esce pulito sarà pronta. Appena sfornata, capovolgi lo stampo a testa in giù per farla raffreddare, in questo modo manterrà tutta l’altezza e la morbidezza!
- Una volta fredda, stacca delicatamente la chiffon cake dallo stampo e spolverala con lo zucchero a velo e finalmente la tua chiffon cake all’arancia, sarà pronta da gustare. Se poi ami dolci leggeri ma profumati come questo, prova anche la torta al limone, altrettanto soffice e agrumata, perfetta per ogni occasione. Buon appetito!