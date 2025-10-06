Morbida e leggera ma con l’arancia protagonista | la chiffon cake così è fantastica

Chiffon cake all’arancia: ormai la faccio sempre così, morbida e leggera come sempre ma con l’arancia protagonista è divina!

Sai quando vuoi una torta che sia soffice, leggera e profumatissima, ma che abbia quel tocco speciale che la rende unica? Ecco, questa chiffon cake all’arancia è tutto questo e anche di più. Fidati, ogni volta che la preparo, la fetta sparisce in un attimo e il profumo che invade la cucina è già metà del successo. È perfetta a colazione, merenda o anche solo per coccolarsi con un tè caldo.

Questa torta è sorprendente perché, pur essendo leggera come una nuvola, ha un sapore deciso di arancia che ti conquista al primo morso. La cosa più bella, è che bastano davvero pochi ingredienti e semplici, quelli che già hai a casa. Parliamo di uova, zucchero, succo d’arancia, olio di semi e farina, pero ottenere un’esplosione di sapori e profumi che non delude mai. Vedrai come senza nemmeno usare burro e panna, riuscirai ad ottenere lo stesso una perfetta combo tra gusto e incredibile morbidezza.

Chiffon cake all’arancia: la nuvola golosa più amata del web!

Insomma senti a me, allaccia il grembiule, accendi il forno e prepara tutti gli ingredienti, vedrai che passo dopo passo, prepareremo insieme una chiffon cake all’arancia, tra le più amate e morbide del web. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Chiffon cake all’arancia

Stampo da 22 cm

3 uova da separare

150 g di zucchero

100 ml di succo d’arancia

70 ml di olio di semi di girasole

1 cucchiaino di cremor tartaro

1/2 scorza grattugiata di arancia bio

150 g di farina 00

1 bustina di lievito in polvere per dolci

Zucchero a velo q.b. per decorare

Come si prepara la Chiffon cake all’arancia