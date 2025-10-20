Migliori trend beauty Tik Tok ottobre: la classifica dei più amati in assoluto

Sei alla ricerca di nuovi spunti e idee beauty da copiare? Ecco alcuni suggerimenti estremamente facili da seguire e che sono tratti direttamente da Tik Tok. Scopriamone di più.

Con l’arrivo di ottobre, TikTok si conferma ancora una volta come la vera bussola delle tendenze beauty. È qui che si costruiscono i look più copiati, si testano prodotti virali e si riscopre il piacere di prendersi cura di sé in modo creativo ma accessibile.

L’autunno 2025 porta con sé una palette calda, sensuale e naturale, che unisce il desiderio di autenticità alla voglia di sperimentare. Le nuove generazioni sembrano ormai privilegiare la bellezza “reale”, quella fatta di texture vive, imperfezioni accettate e routine sostenibili.

Su TikTok, il fascino di un make-up luminoso e imperfetto batte la perfezione patinata dei filtri: si celebra la pelle vera, la luce naturale, e la semplicità dei gesti quotidiani.

Migliori trend beauty ottobre Tik Tok: idee da copiare

Il trend più chiacchierato del momento è senza dubbio il cosiddetto Toast Makeup, un look che rievoca i toni caldi e dorati del pane tostato. Un bronzer ambrato si fonde con blush color pesca o terracotta, creando un effetto sano e radioso, ideale per affrontare i mesi più freddi senza perdere quel bagliore estivo.

È un trucco versatile, che valorizza ogni incarnato e che spopola nei tutorial grazie alla sua facilità di esecuzione e al risultato sempre elegante.

L’obiettivo è restituire calore al viso, enfatizzando la naturale bellezza della pelle con tocchi di luce morbida e satinata. Accanto al make-up, ottobre è il mese della manicure creativa. Le fall nails e le halloween nails dominano i “Per te” di TikTok, con un’esplosione di colori caldi e disegni ispirati alla stagione.

Borgogna, cioccolato, arancio bruciato e rame metallizzato sono le tinte più condivise, spesso accompagnate da dettagli grafici, micro-glitter o piccoli elementi a tema autunnale. La manicure diventa così una forma di espressione, una piccola opera d’arte che riflette l’umore del momento e si trasforma con le festività. Un’altra tendenza che sta conquistando tutti è quella del No Mascara Look, il trucco che abbandona volutamente ciglia drammatiche e mascara volumizzanti per puntare tutto su labbra forti e ben definite.

È una scelta audace, quasi minimalista, che comunica sicurezza e naturalezza. L’attenzione si sposta sul colore, spesso deciso e profondo, in contrasto con una pelle pulita e sopracciglia curate. In un periodo in cui l’autenticità è la parola d’ordine, questo trend incarna alla perfezione il nuovo concetto di eleganza contemporanea.

Tendenze beauty Tik Tok ottobre: capelli

Sul fronte dei capelli, il colore protagonista è il Cinnamon Brunette, un castano arricchito da riflessi caldi e speziati che richiamano il fascino del foliage autunnale. È la tonalità perfetta per ravvivare la chioma dopo l’estate, donando luminosità al viso e profondità al colore naturale.