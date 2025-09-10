Sephora, acquista i migliori prodotti in offerta per la tua hair care routine post estate

Da Sephora, sia negli store presenti in tutto il territorio italiano che online, puoi trovare i migliori prodotti per i tuoi capelli a prezzi vantaggiosi. Dopo l’estate, la tua chioma potrebbe apparire più spenta e sfibrata: è, quindi, il momento ideale per arricchire o rinnovare da zero la tua hair care routine.

In che modo prendersi cura dei propri capelli? Cuoio capelluto e lunghezze richiedono attenzioni differenti. Ecco quali sono i migliori prodotti da mettere nel carrello prima dell’arrivo della stagione autunnale! Una volta provati, non potrai più farne a meno!

I migliori prodotti firmati Sephora per la tua hair recovery

Ogni chioma ha senza ombra di dubbio esigenze differenti: c’è chi ha bisogno di un trattamento rinforzante e chi, invece, deve correre ai ripari per ricostruire i capelli danneggiati o indeboliti. L’estate, tra mare e raggi solari, può mettere a dura prova la chioma: ecco, quindi, come rigenerare la struttura del capello in poche mosse!

Almeno una volta a settimana ti consigliamo di aggiungere alla tua hair care routine una maschera idratante. Il prodotto che trovi da Sephora, Don’t Despair, Repair! di Briogeo, contiene un esclusivo mix di avocado, olio di mandorle e di argan, oltre alla vitamina B5, consigliata per riparare i capelli danneggiati.

Sempre dello stesso brand puoi provare lo scrub per il cuoio capelluto, lo Scalp Revival, ideale per scogliere le impurità e pulire a fondo una cute grassa o eccessivamente secca. Lenisce il prurito e favorisce lucentezza a lungo termine.

Dopo aver lavato i capelli con uno shampoo di qualità adatto al tuo cuoio capelluto, è importante continuare a prendersi cura dei capelli prima dell’asciugatura. Applica su tutte le lunghezze il The Water Boi Spray di Fenty Hair, perfetto per idratate all’istante, districare facilmente i nodi e proteggere dall’umidità e dal colore del phon.

Oltre ai prodotti da applicare sulle lunghezze o sulla chioma prima o dopo lo shampoo, è possibile continuare a prendersi cura della chioma con un siero notturno. Da Sephora trovi un prodotto a dir poco strepitoso: il Nutritive 8h Magic Night Serum di Kérastase, protegge dall’attrito del cuscino e ripristina l’idratazione della fibra. Ideale per chi ha i capelli secchi e desidera una chioma più forte e resistente.

Utilizzando con costanza i prodotti per l’hair recovery, noterai dei miglioramenti nel giro di qualche settimana.