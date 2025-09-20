Migliori ombretti liquidi di settembre: ecco che cosa dicono le ultime tendenze

Settembre è il mese della transizione: si torna alla routine dopo l’estate, ma con ancora voglia di colore e leggerezza. E quale modo migliore per affrontare l’inizio dell’autunno se non con un make-up occhi che unisce praticità, stile e lunga durata?

Gli ombretti liquidi sono la soluzione ideale: facili da applicare, versatili e perfetti per look sia da giorno che da sera. Ecco la selezione dei migliori ombretti liquidi da provare questo mese. Ma quali sono i migliori secondo le ultime tendenze?

Migliori ombretti liquidi di settembre: Rare Beauty – Stay Vulnerable Liquid Eyeshadow

La linea di Selena Gomez continua a stupire con prodotti innovativi e performanti. Questo ombretto liquido ha una texture setosa e modulabile, ideale per un effetto “seconda pelle”.

Si sfuma facilmente con le dita o un pennello e regala un finish satinato, perfetto per look soft glam. Le tonalità più amate a settembre? Rare Beauty “Nearly Rose” e “Nearly Neutral”, perfette per valorizzare l’abbronzatura residua.

KIKO Metal Liquid

KIKO propone un prodotto accessibile ma dall’effetto professionale. I Metal Liquid Eyeshadow hanno una formula metallica ad alta pigmentazione, perfetta per chi ama un trucco occhi d’impatto.

L’applicatore in spugna consente un’applicazione precisa, mentre la formula no-transfer garantisce una lunga tenuta senza sbavature. Il colore top del mese? “Golden Mauve”, un lilla metallizzato che illumina lo sguardo.

Eyes to Mesmerise

Un classico che non delude mai. Anche se tecnicamente è in crema, la texture estremamente fluida lo rende assimilabile agli ombretti liquidi. Questo prodotto iconico offre una luminosità sofisticata e una tenuta impeccabile. Il colore “Star Gold” è perfetto per settembre: caldo, brillante, e perfetto per accompagnare i toni autunnali senza rinunciare alla luce estiva.

Come scegliere l’ombretto liquido giusto

Quando si sceglie un ombretto liquido, è importante valutare diversi aspetti per trovare il prodotto perfetto in base alle proprie esigenze e al look desiderato. La texture gioca un ruolo fondamentale: le formule più fluide sono ideali per ottenere un effetto naturale e leggero, perfetto per il giorno o per chi preferisce un trucco minimal.

Al contrario, le texture più dense e pigmentate regalano un risultato più intenso e strutturato, perfetto per la sera o per un’occasione speciale. Anche il finish influisce notevolmente sul risultato finale. Se cerchi qualcosa di sobrio e sofisticato, un ombretto liquido opaco o satinato può valorizzare lo sguardo con discrezione.

Se invece vuoi dare luminosità e attirare l’attenzione sugli occhi, i finish metallizzati o shimmer sono la scelta ideale, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui si può ancora osare con un tocco di luce.

Un altro fattore determinante è la durata. Settembre segna il ritorno alla routine quotidiana e spesso le giornate si fanno più intense, quindi scegliere un ombretto liquido a lunga tenuta o con formula waterproof è fondamentale per avere un trucco che resiste senza bisogno di ritocchi.

Infine, la scelta del colore può davvero fare la differenza. In questo mese di transizione tra estate e autunno, via libera alle tonalità che richiamano entrambi i periodi: dai rosa dorati e champagne che mantengono un tocco estivo, ai bronzi, rame e malva che anticipano i colori caldi e avvolgenti dell’autunno.

L’ombretto giusto, scelto con attenzione, può diventare l’alleato perfetto per valorizzare lo sguardo e raccontare, con eleganza, il cambiamento di stagione-