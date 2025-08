Scopri le migliori offerte makeup Sephora di agosto prima che sia troppo tardi

Agosto è il mese perfetto per rinnovare il beauty case e Sephora lo sa bene. Tra sconti esclusivi, prodotti cult a prezzi mini e limited edition imperdibili, le offerte di questo mese sono un’occasione d’oro per chi ama il makeup (o vuole semplicemente coccolarsi un po’).

Dalle palette più desiderate ai fondotinta bestseller, passando per rossetti iconici e novità da provare al volo: abbiamo raccolto le 3 migliori offerte makeup di agosto da Sephora.

Pronta a scoprire cosa vale davvero la pena mettere nel carrello?

Le migliori offerte makeup di Sephora ad agosto 2025

Le offerte di cui ti parleremo provengono direttamente dal sito ufficiale di Sephora e sono contrassegnate dall’etichetta “Prezzi da Urlo!”.

Non si tratta di una trappola per allodole: è proprio vero. Molte di queste promozioni sono estremamente convenienti, specie se si tiene conto della qualità media dei prodotti Sephora. Ne abbiamo selezionate ben tre per te.

Il mascara dei tuoi sogni a meno di 15 euro

Sei alla ricerca di un mascara di ottima qualità e a poco prezzo? Potresti provare Go Big or Go Home Mascara, ad agosto in sconto del 50%. Costa soli 12,95 euro, un prezzo di gran lunga minore rispetto agli originali 25,90 euro.

Ha uno spazzolino fitto in setole sintetiche, studiato per catturare ogni ciglia e garantisce una tenuta a lunga durata.

Kvd Beauty EVERLASTING BLUSH – Blush Viso

Un’altra delle offerte Sephora migliori e più convenienti di agosto è questa. Il blush Kvd Beauty EVERLASTING è tutto quello che vorresti in un prodotto del genere.

Anche qui lo sconto è del 50%, dai 32.00 euro originari ai 16.00 euro della promozione.

Un blush dalla texture setosa che si fonde perfettamente con la pelle, regalando un colore intenso e uniforme che dura tutto il giorno ed è disponibile in due diverse shade.

Vediamo l’ultima delle migliori offerte makeup di Sephora.

Super Pomade Vegan Eyeliner, Shadow & Brow Pigment – Gel per sopracciglia

Questo prodotto è conveniente non soltanto per il prezzo da urlo ma perché contiene praticamente 3 makeup in 1: è un ombretto, un eyeliner e un pigmento per le sopracciglia disponibile in due diverse coloraizoni.

Immagina di andare in viaggio e di avere pochissimo spazio a tua disposizione. Puoi portarti soltanto questo trucco e avere tutto a tua disposizione, senza sacrificare nulla. Al massimo, dovresti portarti un correttore e se proprio vuoi un rossetto. Il massimo della comodità.

Il prezzo attuale è di 11.50 euro, ma quello originale è di circa 23.00. Anche in questo caso, come avrai capito, si tratta di un offerta makeup imperdibile di Sephora!