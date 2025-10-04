Tubini Guess: i migliori modelli dell’autunno/inverno 2025, amati da tutte

Sei alla ricerca di un abito elegante da sera? Niente di meglio di un bel tubino, specialmente se firmato Guess. Ti svelo un paio di modelli che, per tutte le amanti della moda, sono tra i migliori di questo autunno/inverno.

I tubini non passano mai di moda, ma per l’autunno/inverno 2025 il classico abito aderente viene reinterpretato con materiali di qualità, tagli strategici e una palette che esalta ogni tipo di silhouette. Tra tutti i brand, Guess si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi cerca tubini versatili, sensuali ma mai eccessivi. Quest’anno, i modelli più amati parlano chiaro: eleganza, femminilità e comfort possono convivere perfettamente.

Due dei protagonisti di stagione? Il raffinato abito bodycon lungo Eveline e il lussuoso vestito tubino Marciano, entrambi firmati Guess (con opzioni eco-friendly) e amatissimi da chi vuole un look curato sia di giorno che di sera.

Tubini Guess: i migliori modelli dell’autunno/inverno 2025: abito lungo Eveline

Disponibile in più colori, l’abito Eveline è la risposta perfetta per chi cerca un capo che slanci la figura senza rinunciare alla comodità. Il tessuto elasticizzato segue le linee del corpo con naturalezza, valorizzando ogni curva senza costringere.

La lunghezza midi-lunga lo rende estremamente versatile: può essere indossato con sneakers e blazer oversize per un look da giorno, oppure con stivaletti e clutch per una serata speciale. Il punto di forza di questo modello è la semplicità sofisticata: pulito, essenziale ma con un fit studiato nei minimi dettagli. Il collo alto o a barca (a seconda delle varianti) aggiunge un tocco di classe, mentre la varietà di colori permette di adattarlo a ogni gusto – dal nero passe-partout ai toni caldi autunnali come bordeaux, terracotta o verde bosco.

Insomma, come avrai capito si tratta di un modello che puoi anche abbinare facilmente alle tue scarpe o alla tua borsa preferita. Inoltre, è anche molto elegante.

Tubino Guess Marciano: un altro dei migliori modelli (è in offerta!)

La linea Marciano by Guess è la più esclusiva del brand, e questo tubino ne è la prova. Realizzato con materiali di alta qualità e una costruzione sartoriale, il vestito tubino Marciano è pensato per donne che vogliono distinguersi con eleganza.

Il taglio aderente è bilanciato da dettagli ricercati: spalline strutturate, scollo sofisticato e, in alcuni modelli, giochi di drappeggi o inserti in pizzo. In più, per la stagione A/I 2025, Guess ha puntato anche sull’eco-sostenibilità, rendendo alcuni modelli “Guess Eco”: stesso stile, ma con un occhio all’ambiente grazie all’uso di materiali riciclati e processi produttivi responsabili. E ora la notizia migliore: il modello è in saldo al -50%, a 125,00 €, rendendolo un vero affare per chi cerca un tubino di qualità superiore a un prezzo competitivo.

