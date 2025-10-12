I migliori mascara del mese di ottobre 2025: ecco quali sono e come applicarli al meglio

Il mese di ottobre 2025 segna un momento importante nel mondo del make-up, con l’arrivo di nuove formulazioni di mascara che promettono di unire performance professionali e comfort quotidiano. Il mascara, da sempre il prodotto simbolo dello sguardo, è oggi molto più di un semplice cosmetico: è un alleato capace di definire l’identità visiva di chi lo indossa.

Le tendenze di quest’anno puntano su ciglia naturali ma perfettamente scolpite, con un effetto “lifting” che apre lo sguardo e illumina il volto.

Un altro aspetto chiave delle nuove proposte è la personalizzazione: i mascara di ultima generazione si adattano alle esigenze specifiche di ogni sguardo, offrendo opzioni per volume, lunghezza, definizione o curvatura.

Si passa con naturalezza dal look da giorno a quello serale, senza necessità di ritocchi. I packaging diventano più ergonomici, le formule spesso waterproof o “smudge-proof”, resistenti a umidità e sudore ma delicate sulla pelle.

Migliori mascara del mese di ottobre 2025

Lancôme si conferma leader nella cura dello sguardo con Lash Idôle, un mascara pensato per chi desidera ciglia voluminose, leggere e perfettamente separate. La sua formula è studiata per garantire fino a ventiquattro ore di tenuta senza appesantire. Lo scovolino curvo, con 360 micro-setole di diversa lunghezza, cattura ogni ciglia dalla radice alla punta, sollevandola e aprendo visibilmente lo sguardo. L’effetto è elegante, definito, ma mai eccessivo: perfetto per il giorno e facilmente intensificabile per la sera. Il punto di forza è la texture in gel ultra nera, che dona profondità senza creare grumi. Inoltre, la formula è arricchita con estratti di tè bianco, che aiutano a mantenere le ciglia morbide e flessibili.

Tra i prodotti più amati del momento, Sky High di Maybelline continua a dominare il mercato grazie al suo straordinario equilibrio tra qualità e prezzo. È un mascara pensato per chi desidera lunghezza estrema e definizione pulita, con un effetto “extension” immediato. La sua formula, leggera ma intensamente pigmentata, scorre senza sforzo sulle ciglia, separandole perfettamente e donando uno sguardo aperto e luminoso. Lo scovolino flessibile in elastomero è progettato per adattarsi a ogni forma d’occhio, catturando anche le ciglia più piccole.

Pensato per chi ama la cosmesi naturale e le formule “clean”, Limitless Lash di ILIA è il mascara ideale per occhi sensibili e per chi indossa lenti a contatto. È composto per oltre il novanta per cento da ingredienti di origine naturale, tra cui burro di karité, cera d’api e cheratina vegetale, che rinforzano e nutrono le ciglia a ogni applicazione. La sua texture leggera permette di stratificare il prodotto senza incollare le ciglia, mentre lo scovolino doppio lato – con setole corte da un lato e lunghe dall’altro – consente di modulare l’effetto: più definito o più voluminoso.

Come applicare al meglio il mascara

Per applicare il mascara al meglio, inizia sempre dalle radici delle ciglia e procedi verso le punte con movimenti a zigzag, così da distribuire il prodotto in modo uniforme. Applica una prima passata leggera per separare, poi una seconda per intensificare il volume. Se desideri maggiore curvatura, piega le ciglia con un piegaciglia prima del mascara.

Evita di stratificare troppo per non creare grumi e lascia asciugare qualche secondo tra una passata e l’altra. Infine, usa la punta dello scovolino per le ciglia inferiori e gli angoli interni, per uno sguardo preciso e definito.