Migliori lip balm di ottobre: 3 prodotti assolutamente consigliati da influencer e consumatori

Vuoi tutti i segreti per delle labbra idratate e morbide? Cominciamo dalla scelta di buon lip balm e poi continuiamo con lo scoprire i migliori segreti per delle labbra bellissime e vellutate.

donna con belle labbra

Con l’arrivo dell’autunno, le labbra diventano spesso più vulnerabili: vento, sbalzi termici, aria secca – tutto concorre a seccarle, screpolarle o renderle meno luminose. In questo contesto, i “lip balm” (o balsami labbra) tornano protagonisti della beauty routine quotidiana. Ma quali sono quelli davvero efficaci, amati da influencer e recensori? In questa guida te ne presento tre che ultimamente sono molto raccomandati e apprezzati.

Migliori lip balm di ottobre: 3 prodotti da provare

Il primo protagonista è il balsamo labbra Nuxe Rêve de Miel. Questo prodotto è considerato un classico intramontabile, noto per la sua formula ricca a base di miele d’acacia, burro di karité e vitamina E. La consistenza è corposa ma non eccessivamente unta, e crea una barriera protettiva sulle labbra senza appesantire. Viene spesso utilizzato anche come trattamento notturno, ma è abbastanza versatile da poter essere applicato anche durante il giorno.

Chi lo usa abitualmente lo apprezza per l’effetto lenitivo immediato, soprattutto in presenza di labbra screpolate o irritate, e per la sensazione di comfort che lascia già dopo poche applicazioni.

Un’alternativa più moderna è rappresentata dal lip balm con squalano e aminoacidi di The Ordinary. Questo balsamo si distingue per una texture leggera e setosa, che scivola facilmente sulle labbra senza lasciare residui oleosi. La sua formula mira a idratare in modo delicato ma efficace, rendendolo ideale per chi cerca un prodotto da usare frequentemente anche sotto il trucco. È particolarmente apprezzato da chi desidera mantenere le labbra morbide durante la giornata senza ricorrere a consistenze troppo ricche o cerose. Nonostante la leggerezza, il balsamo riesce comunque a fornire un’idratazione duratura, soprattutto se applicato con costanza.

donna che applica balsamo labbra
Alcuni lo utilizzano anche come base prima del rossetto, proprio grazie alla sua capacità di lisciare le labbra senza interferire con altri prodotti.

Il terzo balsamo che merita attenzione è il Brazilian Kiss Lip Butter di Sol De Janeiro. Questo prodotto è noto per la sua consistenza ricca e fondente, che dona una sensazione quasi lussuosa al momento dell’applicazione. La formula a base di burro di cupuaçu, olio di açaí e olio di cocco lascia le labbra visibilmente più piene, morbide e idratate, con una leggera lucentezza che le rende esteticamente più curate. La profumazione calda e tropicale contribuisce a rendere l’esperienza d’uso ancora più piacevole. Nonostante la texture generosa, il prodotto non risulta mai pesante e viene spesso scelto anche come balsamo “da borsetta” per ravvivare le labbra durante il giorno.

3 consigli per labbra sempre morbide

Per avere labbra sempre morbide, la costanza è fondamentale. Innanzitutto, idratale regolarmente con un buon balsamo labbra, preferibilmente con ingredienti naturali come burro di karité o olio di cocco, evitando quelli con troppo profumo o alcol che possono seccare. Ogni tanto, fai uno scrub delicato usando miele e zucchero per eliminare le pellicine morte, ma senza esagerare per non irritarle. Infine, bevi molta acqua durante il giorno e proteggile dal sole e dal vento con prodotti specifici: le labbra, come la pelle, hanno bisogno di protezione quotidiana.

