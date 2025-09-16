I migliori gloss labbra di settembre secondo le influencer: sono 3 tutti must have

Sei pronta a scoprire le nuove tendenze gloss della stagione autunnale? In questo articolo ti voglio parlare di alcuni prodotti che sono dei must have assoluti.

Con l’arrivo di settembre e il cambio di stagione alle porte, anche il beauty look si rinnova. Le texture diventano più leggere, le nuance si riscaldano e il focus torna su una pelle luminosa e labbra glossy, idratate e dall’effetto naturale.

Se c’è un prodotto che sta conquistando feed e reel in questo periodo è senza dubbio il gloss: versatile, luminoso, mai eccessivo.

Ma quali sono i gloss labbra che stanno davvero spopolando tra le beauty influencer a settembre? Ne abbiamo selezionati tre che, secondo chi detta tendenza online, sono veri must-have. Spoiler: ognuno ha una sua personalità e un motivo per finire subito nella tua trousse.

3 migliori gloss labbra di settembre: Fenty Beauty Gloss Bomb Universal Lip Luminizer

Amatissimo da influencer e make-up artist, il gloss firmato Rihanna continua a essere una presenza fissa nei tutorial e nei “what’s in my bag”. Il motivo? Una formula ultra-luminosa, confortevole e non appiccicosa che dona alle labbra un finish specchiato e levigato.

A settembre va a ruba soprattutto nella tonalità Fenty Glow, un rosa nude caldo che si adatta perfettamente a ogni incarnato. È il gloss perfetto per chi cerca un effetto sofisticato ma zero effort: basta una passata per cambiare completamente il look. Ideale sia da solo sia sopra una matita per un contorno più definito.

Dior Addict Lip Maximizer

Elegante, rimpolpante e con un effetto “glass lips” che non passa inosservato, il Lip Maximizer di Dior è uno dei gloss più chiacchierati del mese. Lo trovi spesso nei contenuti di influencer come Chiara Scelsi o Léna Mahfouf, che lo usano sia per i look da giorno sia per le uscite serali.

La formula è arricchita con acido ialuronico e garantisce un’idratazione profonda, mentre il lieve effetto plumping dona volume senza bruciare. A settembre la tonalità più virale è 001 Pink, un rosa trasparente che amplifica il colore naturale delle labbra rendendole irresistibili.

Rare Beauty Soft Pinch Tinted Lip Oil

Anche se tecnicamente è un lip oil, il finish ultra brillante e la texture setosa fanno sì che venga spesso considerato un gloss a tutti gli effetti.

Selena Gomez ha creato un prodotto ibrido che piace moltissimo per la sua versatilità: il Soft Pinch dona colore, luce e idratazione con un solo gesto. A settembre è diventato virale su TikTok e Instagram, soprattutto nella nuance Happy, un rosa fragola vivace ma portabilissimo. Le influencer lo amano per l’effetto “my lips but better”, perfetto per la stagione in transizione.