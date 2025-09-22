Maisons du Monde: i 3 migliori divani per convenienza e comodità

Il divano è il cuore della zona living, il luogo dove ci si rilassa, si accolgono gli ospiti e si vive la quotidianità. Maisons du Monde, da sempre sinonimo di stile e qualità accessibile, propone una vasta gamma di divani per soddisfare ogni esigenza. Tra questi, tre modelli spiccano per design, funzionalità e comfort: Nia, Joey e Lilo. Scopriamo perché sono considerati tra i migliori.

Maisons du Monde: parliamo del marchio

Maisons du Monde è un’azienda francese leader nel settore dell’arredamento e della decorazione, fondata nel 1996, con una forte presenza in tutta Europa e un catalogo ricco di soluzioni di stile per la casa.

Offre mobili, complementi d’arredo, tessuti e illuminazione, puntando su design contemporaneo ma anche su atmosfere calde e personali. In Italia ha un buon numero di negozi fisici e un servizio online completo, con consegna e resi garantiti.

I 3 migliori divani di Maisons du Monde

Con un prezzo accessibile e un’estetica raffinata, il divano Nia è la soluzione perfetta per chi cerca versatilità e stile in un formato compatto. Rivestito in un velluto verde di grande tendenza, Nia si presenta con linee morbide e una struttura elegante, ideale per ambienti moderni, boho o vintage.

La sua vera forza è la funzionalità clic clac, che consente di trasformare facilmente il divano in un letto, offrendo un posto letto supplementare all’occorrenza. Questa caratteristica lo rende ideale per monolocali, seconde case o stanze multifunzionali, dove ogni elemento deve rispondere a più funzioni. Il formato 2/3 posti garantisce una seduta comoda pur mantenendo dimensioni contenute, perfette per spazi più piccoli.

A 399 euro, Nia rappresenta un’ottima scelta per chi desidera un divano bello, pratico e trasformabile, senza rinunciare al gusto.

Pensato per offrire il massimo del comfort quotidiano, il divano Joey è un modello ad angolo ampio e accogliente, perfetto per la zona giorno di una famiglia o per chi ama ricevere ospiti. Con una capienza da 3 a 4 posti, questo divano permette di distendersi, rilassarsi e vivere momenti conviviali in totale comodità. Il rivestimento beige dona luminosità e leggerezza all’ambiente, adattandosi con facilità a una varietà di stili d’arredamento, dal classico al moderno.

La configurazione ad angolo ottimizza lo spazio, creando una naturale zona relax senza interrompere la fluidità della stanza. È una scelta intelligente per chi desidera un divano spazioso a un prezzo accessibile: anche Joey, infatti, è disponibile a 399 euro, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Per chi cerca un’esperienza d’arredo su misura e un’estetica sofisticata, la chauffeuse Lilo rappresenta il top della gamma. Pensata come modulo componibile della linea Nuvola, Lilo permette di creare configurazioni personalizzate, affiancandosi ad altri elementi della stessa collezione per comporre divani lineari, angolari o con chaise longue. Il tessuto vellutato color bronzo dona profondità e calore all’ambiente, con riflessi eleganti che valorizzano lo spazio.

Questa chauffeuse unisce comfort avvolgente e una seduta ampia, con imbottitura morbida e struttura solida, pensata per garantire relax e durata nel tempo. A 599 euro, Lilo è ideale per chi desidera costruire un divano esclusivo, modulare e altamente decorativo. Perfetto per ambienti sofisticati e moderni, è anche una soluzione versatile per spazi contract o professionali di alto livello.