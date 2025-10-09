Le migliori creme giorno rimpolpanti per il viso: come sceglierle e quali usare

Come scegliere la giusta crema viso? E quali sono le migliori in assoluto per rapporto qualità-prezzo? Scopriamole assieme.

Con l’avanzare degli anni, cambiamenti della pelle, stress, inquinamento e variazioni ormonali, la pelle tende a perdere tono, volume e compattezza. Le creme giorno rimpolpanti diventano così fondamentali per contrastare questi segni, restituendo un aspetto più pieno, levigato e luminoso al viso. Ma cosa significa che una crema “rimpolpa” e come capire se quella che scegliamo è davvero efficace?

Le migliori creme giorno rimpolpanti

Tra le migliori creme giorno rimpolpanti attualmente in commercio, tre prodotti si distinguono per efficacia, formulazione e popolarità: la Charlotte Tilbury Magic Cream, la Lancôme Rénergie H.P.N. 300 Peptide Cream e la Missha Atelo Collagen 500 Power Plumping Cream.

Ognuna di queste ha un approccio diverso al tema del rimpolpamento e risponde a esigenze specifiche della pelle. La Magic Cream di Charlotte Tilbury è ormai diventata un cult nel mondo beauty, conosciuta per la sua texture ricca e il suo effetto “instant glow”. È stata pensata inizialmente per truccatori e modelle da backstage, proprio per la sua capacità di trasformare la pelle in pochi minuti, rendendola visibilmente più distesa, nutrita e luminosa.

A livello rimpolpante, agisce sia grazie all’alta idratazione che offre, sia per la presenza di ingredienti che stimolano la produzione di collagene. Non è solo una crema idratante, ma un trattamento pre-trucco ideale per chi cerca risultati immediati, soprattutto su una pelle secca o stressata. Non è la più economica, ma chi la prova spesso continua a riacquistarla per la sensazione di morbidezza e la radiosità che dona.

La Rénergie H.P.N. 300 Peptide Cream di Lancôme è invece un trattamento più “tecnico”, studiato per chi desidera risultati visibili in termini di tono e struttura cutanea. La sua forza sta nei peptidi, ingredienti biotecnologici che stimolano la pelle a rigenerarsi, sostenendo la produzione di elastina e collagene. Questo prodotto ha un effetto rimpolpante più progressivo: non si limita a riempire temporaneamente con l’idratazione, ma lavora sulla compattezza e la densità della pelle nel tempo.

È adatta soprattutto a chi ha superato i 40 anni o nota una perdita di elasticità, linee più marcate o svuotamento dei contorni del viso. Ha una texture confortevole ma non pesante, il che la rende ideale anche per l’uso quotidiano.

Infine, la Missha Atelo Collagen 500 Power Plumping Cream è una proposta interessante che arriva dal mondo della cosmetica coreana. Il suo principio attivo principale è l’atelo-collagene, una forma di collagene più facilmente assorbibile dalla pelle. La sua azione è rivolta in particolare a chi desidera migliorare il volume e l’elasticità della pelle.

Cosa cercare in una crema rimpolpante

Una buona crema giorno rimpolpante deve innanzitutto offrire un’idratazione profonda. La pelle, infatti, tende a disidratarsi facilmente a causa di fattori ambientali come aria secca, riscaldamento o aria condizionata, apparendo più spenta e svuotata.

Oltre all’idratazione, sono fondamentali alcuni attivi specifici. L’acido ialuronico, ad esempio, è tra i più efficaci per restituire turgore e attenuare le rughe sottili, mentre i peptidi aiutano a stimolare la produzione di collagene ed elastina, mantenendo la pelle più soda. Le ceramidi e i lipidi contribuiscono a rafforzare la barriera cutanea, evitando la dispersione di idratazione.