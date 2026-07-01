Micosi da piscina: i 5 punti fondamentali da tenere sempre a mente per evitare il contagio

Le piscine e gli spogliatoi sono ambienti in cui umidità e calore possono favorire la diffusione delle micosi: adottare poche ma efficaci precauzioni permette di ridurre in modo significativo il rischio di contagio. Con l’arrivo della bella stagione aumenta il tempo trascorso in piscina, tra corsi di nuoto, relax e attività sportive. Proprio questi luoghi rappresentano un ambiente favorevole alla proliferazione dei funghi responsabili delle infezioni della pelle e delle unghie. Le micosi cutanee trovano nelle superfici umide e condivise le condizioni ideali per diffondersi, soprattutto quando si cammina scalzi o si trascurano alcune semplici regole di igiene quotidiana. I disturbi più comuni interessano soprattutto piedi e inguine, aree del corpo dove l’umidità tende a ristagnare più facilmente. Rossore, prurito, …

Le piscine e gli spogliatoi sono ambienti in cui umidità e calore possono favorire la diffusione delle micosi: adottare poche ma efficaci precauzioni permette di ridurre in modo significativo il rischio di contagio.

Con l’arrivo della bella stagione aumenta il tempo trascorso in piscina, tra corsi di nuoto, relax e attività sportive. Proprio questi luoghi rappresentano un ambiente favorevole alla proliferazione dei funghi responsabili delle infezioni della pelle e delle unghie. Le micosi cutanee trovano nelle superfici umide e condivise le condizioni ideali per diffondersi, soprattutto quando si cammina scalzi o si trascurano alcune semplici regole di igiene quotidiana.

I disturbi più comuni interessano soprattutto piedi e inguine, aree del corpo dove l’umidità tende a ristagnare più facilmente. Rossore, prurito, bruciore, desquamazione e comparsa di chiazze possono rappresentare i primi segnali di una possibile infezione. Prevenire il contagio è spesso molto più semplice che affrontare una micosi già sviluppata, motivo per cui è importante conoscere i comportamenti più efficaci da adottare ogni volta che si frequenta una piscina.

I comportamenti che fanno davvero la differenza

Uno degli accorgimenti più importanti consiste nell’evitare di camminare a piedi nudi negli spogliatoi, nelle docce e lungo il bordo della piscina. L’utilizzo costante di ciabatte protettive rappresenta una delle principali barriere contro il contatto con i microrganismi presenti sulle superfici comuni. A questo si aggiunge una corretta igiene personale: lavare accuratamente il corpo e asciugare con attenzione la pelle, soprattutto tra le dita dei piedi e nelle pieghe cutanee, riduce la permanenza dell’umidità, condizione che favorisce la crescita dei funghi.

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda la scelta dell’abbigliamento. Scarpe poco traspiranti, calzature mantenute a lungo dopo l’attività sportiva e indumenti sintetici possono creare un microclima ideale per la proliferazione dei miceti. Preferire tessuti traspiranti, cambiare rapidamente gli indumenti bagnati e mantenere i piedi asciutti aiuta a limitare il rischio. Anche utilizzare sempre un asciugamano personale e curare l’igiene delle calzature contribuisce a creare un ambiente meno favorevole allo sviluppo delle micosi.

L’errore più comune che può favorire il contagio

Molte persone non considerano rischiosa la condivisione di asciugamani, accappatoi, scarpe o ciabatte con familiari e amici. In realtà, proprio questi oggetti possono diventare un veicolo di trasmissione delle infezioni fungine quando vengono utilizzati da persone già contagiate. Evitare lo scambio di effetti personali rappresenta una misura preventiva semplice ma estremamente efficace, soprattutto negli ambienti frequentati quotidianamente come piscine, palestre, centri benessere e spa.

Tra i cinque punti fondamentali da tenere sempre a mente rientrano quindi l’uso delle ciabatte, l’asciugatura accurata della pelle, la scelta di indumenti traspiranti, il divieto di condividere oggetti personali e l’attenzione ai primi sintomi sospetti. Intervenire tempestivamente in presenza di prurito, arrossamento o alterazioni della pelle e delle unghie permette di affrontare il problema prima che si estenda, riducendo il rischio di trasmettere l’infezione anche ad altre persone che frequentano gli stessi ambienti.