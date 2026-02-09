Il metodo dei 6 secondi: perché un bacio lungo può davvero salvarti il cuore

In vista di San Valentino è bene conoscere il metodo dei sei secondi per un bacio in grado di salvare il tuo cuore. Non si tratta soltanto di un momento di connessione, ma di un fatto scientifico.

Il benessere della coppia si misura da numerosi fattori e uno di questi è rappresentato proprio dal bacio: non si tratta soltanto di un gesto di profondo amore, di scambio tra partner, ma in sé racchiude quasi una formula di longevità.

Non si tratta affatto di una regola basata sul nulla, ma derivante da un’indagine che ha permesso di individuare quali sono i benefici che arrivano da un bacio che dura circa sei secondi per i membri di una coppia, eterosessuale o omosessuale che sia.

Baciarsi fa bene e lo dice la scienza, purché il bacio non scenda sotto i sei secondi, e la motivazione ti lascerà senza parole.

Baciarsi allunga la vita: almeno sei secondi per bacio

Nel corso degli anni sono state studiate attentamente le abitudini delle persone ed è stato preso in esame anche il benessere della coppia formata da due persone. Si tratta di un mix di sentimenti che compongono il rapporto, tra felicità, tristezza, rabbia e altri sbalzi d’umore: la coppia possiamo intenderla come un vero e proprio micro-ecosistema che esiste in quanto tale.

Il segno tangibile della coppia, poi, è rappresentato dal bacio in tutte le sue forme, ma ricordatevi sempre di non farlo scendere sotto i sei secondi. E non si tratta soltanto di una questione di puro affetto o amore, ma di un dato specifico e scientifico che è stato portato alla ribalta dal dottor John Gottman, il quale ha istituito la regola dei sei secondi.

Cosa succede a ogni bacio per la coppia

Iniziamo ad analizzare che cos’è effettivamente la regola dei sei secondi del dottor John Gottman: durante questo lasso di tempo, i baci consapevoli ci aiutano a migliorare innanzitutto la connessione nella coppia, ritrovare il fuoco della passione e soprattutto concedersi un momento di affetto suggellato da un gesto naturale ed essenziale.

Durante questi secondi, il cervello rilascia ossitocina, conosciuta anche come l’ormone dell’amore, e questo ci permette di ridurre lo stress e aumentare la fiducia reciproca. In un certo qual modo diventa un antidoto alla routine ed è in grado di portar via l’ansia accumulata durante il lavoro oppure a causa di un contesto negativo che ci arreca preoccupazione.

Il tutto non finisce di certo qui, perché ci sono delle regole cardine alle quali il bacio deve “sottostare” per la regola dei sei secondi. Eccole di seguito: