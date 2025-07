Ti è arrivato questo messaggio su WhatsApp? NON rispondere: è una truffa (e sta ingannando migliaia di persone)

Nelle ultime settimane, sempre più utenti WhatsApp stanno ricevendo un messaggio all’apparenza innocuo, ma che nasconde una truffa pericolosa.

Il testo varia leggermente da caso a caso, ma i truffatori fanno sempre leva su tre elementi chiave:

ti promettono qualcosa di allettante: un premio, un buono regalo, uno sconto esclusivo o una vincita inaspettata;

qualcosa di allettante: un premio, un buono regalo, uno sconto esclusivo o una vincita inaspettata; ti mettono pressione facendoti credere che hai poco tempo per agire;

facendoti credere che hai poco tempo per agire; contengono un link trappola che porta a una pagina web contraffatta che imita siti ufficiali, ma serve a rubare dati sensibili o installare virus nel dispositivo.

Vediamo qual è il messaggio che sta allertando milioni di persone.

Il messaggio truffaldino inviato su WhatsApp

Tutto comincia con un messaggio WhatsApp da un contatto conosciuto. Niente di strano, penserai. Il messaggio parla di una gara di ballo: si chiede un voto per far vincere una borsa di studio alla “cugina” del mittente.

C’è anche una foto di una bambina che danza, e un link che promette di registrare il voto in modo anonimo e gratuito. Fin qui, sembra una buona azione.

Appena inserisci il tuo numero sul sito (con la scusa di “evitare voti falsi”), ricevi un SMS con un link da cliccare per “verificare la tua identità”.

Ovviamente è un tentativo di truffa al quale non devi assolutamente cascare.

Come riconoscere una truffa e difendersi

Questo non è l’unico messaggio truffaldino che potrebbe arrivarti, ma è uno dei più diffusi nell’ultimo periodo. Quindi, come riconoscere un tentativo di phishing e difendersi?

Controlla il mittente: WhatsApp non è un canale ufficiale per notifiche di corrieri. Se il numero è sconosciuto, è sospetto. Non fornire mai dati personali o bancari. Difficilmente qualcuno te li chiederà per motivi leciti.

Non cliccare su link abbreviati o strani: spesso terminano con .xyz, .top, .info. Se il messaggio truffaldino parla di un pacco in arrivo, verifica sempre tramite il sito ufficiale del corriere, usando il codice tracking reale (che questi messaggi non includono mai).

Le truffe informatiche si fanno ormai sempre più complesse e a volte anche per i più esperti è difficile distinguerle da messaggi leciti. Proprio per questo non bisogna sentirsi immuni. È importante prestare sempre e comunque molta attenzione alla propria attività WEB.

Se hai cliccato su strani link o fornito dati bancari (come il numero della tua carta di credito o similari), contatta subito la tua banca e fai bloccare la carta. In questo modo potrai stare tranquilla.