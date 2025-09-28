Merluzzo mai così buono | polpette croccanti da standing ovation

Polpette di merluzzo: croccanti fuori e morbidissime dentro, credimi, il merluzzo non è mai stato così buono; ricetta da standing ovation! Sono sicura che se ti dico che il merluzzo può trasformarsi in una vera delizia croccante, non mi credi vero? Eppure, queste polpette di merluzzo sono esattamente questo, super morbide dentro, croccanti fuori e piene di gusto. Fidati, bastano pochi ingredienti e un po’ di attenzione per portare in tavola un piatto che fa applaudire tutti! Perfette per una cena veloce o per sorprendere gli ospiti senza impazzire. La cosa incredibile di queste polpette di merluzzo è che il loro sapore semplice diventa super gustoso grazie a pochi trucchi: dalla mollica di pane ammollata, un po’ di parmigiano e …

Sono sicura che se ti dico che il merluzzo può trasformarsi in una vera delizia croccante, non mi credi vero? Eppure, queste polpette di merluzzo sono esattamente questo, super morbide dentro, croccanti fuori e piene di gusto. Fidati, bastano pochi ingredienti e un po’ di attenzione per portare in tavola un piatto che fa applaudire tutti! Perfette per una cena veloce o per sorprendere gli ospiti senza impazzire.

La cosa incredibile di queste polpette di merluzzo è che il loro sapore semplice diventa super gustoso grazie a pochi trucchi: dalla mollica di pane ammollata, un po’ di parmigiano e quel tocco di aglio e prezzemolo che fanno esplodere il gusto. Credimi non serve fare chissà cosa, tutto sta nel saper preparare l’impasto giusto che si riesca a modellare per bene e procedere poi con una frittura veloce alla giusta temperatura per un risultato spettacolare. Il risultato? Polpette croccanti fuori, morbide dentro e incredibilmente gustose.

Polpette di merluzzo: trasformi il merluzzo in una sfiziosa bontà!

Allaccia il grembiule quindi, prepara ciotola e padella, che oggi prepariamo insieme le polpette di merluzzo. Ti guiderò passo passo e credimi in meno di 30 minuti avrai in tavola qualcosa di speciale. Fidati, sarà un successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per le polpette di merluzzo

Per 4 persone

700 g di filetti di merluzzo scongelato

Farina q.b.

150 g di mollica di pane

2 uova

40 g di parmigiano grattugiato

Aglio in polvere q.b.

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Pangrattato q.b.

2 uova sbattute

Olio di semi di girasole q.b. per friggere

Come si preparano le polpette di merluzzo