Melagrana e cioccolato? Fidati, è amore al primo morso

Torta al melagrana e cioccolato: soffice, profumata e irresistibile! L’unione perfetta tra la dolcezza del cioccolato e la freschezza della melagrana. Fidati, è amore al primo morso!

Torta al melagrana e cioccolato: una delizia così non l’hai mai provata, scommettiamo che anche per te sarà amore al primo morso?

Ci sono abbinamenti che non ti aspetti, eppure appena li provi, ti lasciano senza parole! Ecco, la torta al melagrana e cioccolato è proprio così, un vero e proprio colpo di fulmine che conquista per la sua meravigliosa dolcezza fruttata, combinata divinamente alla bontà del cioccolato. Credimi una soffice goduria dal sapore si, inaspettato, ma divino, elegante e speciale!

La prima volta che l’ho fatta non pensavo potesse venire così buona. Il sapore inconfondibile del cioccolato, che si unisce alla perfezione col gusto intenso e fruttato della melagrana, mi ha lasciata senza parole. Beh sono decisamente 2 sapori molto diversi, ma credimi se ti dico che insieme creano qualcosa di unico, un magnifico contrasto che si sposa alla perfezione, tanto che è impossibile fermarsi ad una sola fetta!

Torta al melagrana e cioccolato: il matrimonio perfetto tra frutta e cioccolato!

E non ti ho detto tutto! Pensa che il bello di questa torta al melagrana e cioccolato, è che si prepara senza troppi passaggi complicati. Ti bastano infatti pochi ingredienti, un po’ di pazienza e tanta voglia di dolce, per ottenere una torta diversa dal solito ma capace comunque di conquistare grandi e piccini. E poi non ti dico che profumo esce dal forno mentre cuoce, beh credimi non si può spiegare, lo devi per forza sentire. Dunque perché aspettare, allaccia il grembiule e seguimi, oggi ti farò consolare per davvero. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 25-30 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per la Torta al melagrana e cioccolato

Stampo da 26-28 cm

4 uova

175 g di zucchero

300 g di melagrana di cui il succo (1 grande)

135 g di burro

200 g di cioccolato fondente fuso

40 g di cacao amaro in polvere

200 g di farina 00

70 g di amido di mais

10 g di lievito per dolci in polvere

1 pizzico di sale

1 bustina di vanillina

Per la crema pasticcera al melagrana

4 uova

100 g di zucchero

500 ml di succo di melagrana

45 g di farina 00

1/2 melagrana fresca di cui i grani (facoltativo)

Come si prepara la Torta al melagrana e cioccolato