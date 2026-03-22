Meglio del burrocacao, lo faccio a casa con l’olio di cocco

Le labbra sono il primo segnale che la pelle manda quando qualcosa non va. Si screpolano al primo soffio di vento, si seccano con l’aria condizionata, si squamano quando il corpo è disidratato.

Si comprano burrocacao di ogni tipo, si provano formule nuove, si spende in prodotti che promettono miracoli. Eppure, la soluzione migliore è spesso la più semplice e la più antica, quella che si prepara in casa con due ingredienti e si porta in borsa in una piccola scatolina.

L’olio di cocco, da anni utilizzato in cosmesi per le sue proprietà nutrienti, è un alleato prezioso per le labbra. Non contiene conservanti, non ha profumi artificiali, e soprattutto funziona. Una volta provato, si fatica a tornare indietro.

I benefici di uno scrub che nutre come un burrocacao

La pelle delle labbra è sottile, priva di ghiandole sebacee, e per questo si disidrata più rapidamente del resto del viso. L’olio di cocco è ricco di acidi grassi a catena media che penetrano in profondità e ripristinano la barriera idrolipidica. Non si limita a creare una pellicola superficiale come molti burrocacao industriali, ma nutre davvero.

La vitamina E in esso contenuta aiuta a rigenerare i tessuti danneggiati, mentre la sua consistenza solida a temperatura ambiente lo rende perfetto da applicare anche come base sotto il rossetto. Se combinato con lo zucchero di canna fine, diventa uno scrub esfoliante che rimuove le pellicine senza irritare. Una volta a settimana è sufficiente per mantenere le labbra morbide e lisce, pronte per affrontare il cambio di stagione senza screpolature.

Come prepararlo e quando usarlo

La preparazione richiede pochi minuti e ingredienti che si trovano in qualsiasi dispensa. Per il balsamo nutriente, si scioglie un cucchiaio di olio di cocco a bagnomaria, si aggiunge un cucchiaino di cera d’api grattugiata e qualche goccia di olio essenziale di limone o menta se si desidera un profumo. Si mescola fino a completo scioglimento, si versa in un piccolo barattolino di latta o in un contenitore ermetico, e si lascia solidificare in frigorifero.

Per lo scrub, basta mescolare un cucchiaio di olio di cocco con un cucchiaio di zucchero di canna fine e conservare in un vasetto a parte. Il balsamo si applica più volte al giorno, specialmente dopo i pasti e prima di uscire. Lo scrub si usa una volta alla settimana, massaggiando delicatamente con movimenti circolari e risciacquando con acqua tiepida. Il vantaggio di avere questi prodotti in borsa è la sicurezza di sapere esattamente cosa si sta mettendo sulle labbra. E la soddisfazione di averli fatti con le proprie mani.