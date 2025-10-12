Make up wine tendenza colore, il trucco più chic di ottobre 2025

Quali sono le ultime tendenze in merito di trucco? Parliamo di un colore che sta davvero spopolando per il make up e che piace a

Ottobre 2025 si tinge di sfumature calde e sofisticate, e il protagonista indiscusso del trucco di stagione è il colore wine. Questa tonalità intensa e profonda, che richiama i rossi dei migliori vini autunnali, diventa la scelta preferita per chi vuole un look elegante, moderno e allo stesso tempo audace.

Dalle passerelle internazionali alle beauty influencer, il make-up wine conquista sempre più appassionati di bellezza, trasformando un dettaglio cromatico in un vero e proprio statement di stile.

Make-up color wine: il miglior colore di tendenza

La versatilità del wine lo rende perfetto per ogni tipo di trucco: può essere declinato in nuance delicate sulle labbra, ombretti morbidi sugli occhi o blush leggermente rosati per dare calore al viso. Una delle tendenze più in voga di ottobre 2025 è l’abbinamento tra labbra wine e occhi dai toni neutri, che permette di valorizzare la profondità del colore senza appesantire il look. Per chi ama osare, invece, gli smokey eyes wine, intensi e sfumati, creano un effetto drammatico e irresistibile, perfetto per serate eleganti o eventi speciali.

La texture gioca un ruolo fondamentale nel trucco wine.

Le labbra diventano più sensuali se valorizzate da rossetti opachi o semi-matte, mentre gloss e finish lucidi conferiscono freschezza e modernità. Sulle palpebre, ombretti satinati o leggermente perlati aggiungono dimensione e luminosità, catturando la luce e intensificando lo sguardo. Per completare il look, mascara volumizzante e eyeliner sottile sono i dettagli che trasformano un make-up wine da semplice colore a simbolo di sofisticata eleganza.

Anche il mondo del nail art abbraccia questa tendenza: smalti color wine, spesso abbinati a finiture metallizzate o glitter sottili, diventano il complemento perfetto per un outfit autunnale. La palette si estende dal borgogna intenso al rosso melograno, permettendo a ciascuna di scegliere la sfumatura più adatta al proprio stile e alla propria carnagione.

Infine, il make-up wine è perfetto per accompagnare la stagione dei colori caldi e dei tessuti morbidi. Indossato su labbra, occhi o unghie, crea armonia con gli outfit autunnali, dai cappotti in lana alle sciarpe oversize, rendendo ogni dettaglio coordinato e sofisticato. È il trucco ideale per chi desidera sentirsi elegante, contemporanea e sempre al passo con le tendenze stagionali.

Profondo, versatile e seducente, questo tono rosso scuro sa valorizzare qualsiasi incarnato. Dal rossetto alle palpebre, passando per le unghie, il wine si conferma protagonista assoluto, pronto a conquistare il cuore di tutte le appassionate di bellezza.

E tu sei pronta ad osare?