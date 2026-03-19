Maglie in cotone, il trucco per non perdere il colore: sta tutto nel lavaggio

Succede a tutti: si compra una maglia nuova, di quel colore perfetto che illumina il viso, e dopo pochi lavaggi sembra già vissuta da anni. Il rosso diventa rosato, il blu vira sul grigio, il nero si opacizza. La tentazione è dare la colpa al capo, alla qualità scadente del tessuto.

Spesso invece il problema è nel modo in cui lo si lava. Le fibre di cotone sono porose e assorbono l’acqua insieme al colore, che con il tempo tende a sbiadire se non trattato con cura. Ogni lavaggio è una piccola aggressione al tessuto e alla tintura, e ignorare le regole base significa accorciare la vita del capo prima del tempo.

Perché lavare a mano fa la differenza

La lavatrice è comoda, ma per i capi colorati è anche una nemica silenziosa. Il movimento meccanico del cestello, lo sfregamento contro altri tessuti, la forza centrifuga: tutto contribuisce a stressare le fibre e a staccare le molecole di colore. I coloranti utilizzati per il cotone, anche i migliori, non sono eterni. Si legano alle fibre attraverso legami chimici che l’acqua calda e i detersivi aggressivi possono indebolire.

Lavare a mano significa ridurre lo stress meccanico e avere il controllo completo sulla temperatura dell’acqua e sul tempo di ammollo. Per i capi scuri o particolarmente amati, vale la pena dedicare quei dieci minuti in più.

Il metodo per preservare i colori

La prima regola riguarda la temperatura: mai superare i trenta gradi. L’acqua calda apre le fibre e favorisce la fuoriuscita del colore. Meglio acqua fredda o tiepida. Il detersivo va scelto tra quelli specifici per capi colorati, senza sbiancanti ottici che alterano le tonalità. Prima del lavaggio, il capo va rovesciato, con l’interno verso l’esterno, per proteggere la superficie più esposta. Durante il lavaggio a mano, niente strofinii violenti: si immerge, si lascia in ammollo dieci minuti, si muove delicatamente nell’acqua e si risciacqua abbondantemente. L’ultimo risciacquo può contenere un cucchiaio di aceto bianco, che fissa i colori e rimuove i residui di detersivo.

Niente ammorbidenti, che depositano uno strato ceroso sulle fibre e opacizzano i colori nel tempo. Per l’asciugatura, mai sole diretto: i raggi UV sono i peggiori nemici delle tinte. Meglio all’ombra e all’aria, stendendo il capo rovesciato. Con queste accortezze, una maglia nera resta nera per anni, e un rosso acceso continua a illuminare il guardaroba come il primo giorno.