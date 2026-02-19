Lui vi tradisce? I segnali da non ignorare

Capire se lui vi tradisce non è mai semplice, ma alcuni segnali ricorrenti possono far scattare un campanello d’allarme nella relazione. Ogni storia ha i suoi equilibri e non esistono prove universali, ma cambiamenti improvvisi nel comportamento possono indicare un disagio o un segreto. Prima di trarre conclusioni affrettate, è importante osservare con lucidità e ascoltare le proprie sensazioni. La fiducia resta il pilastro di ogni rapporto, ma quando qualcosa cambia in modo netto e inspiegabile, ignorare i segnali può alimentare dubbi e insicurezze che finiscono per pesare ancora di più nel tempo. I cambiamenti che fanno sorgere dubbi Uno dei segnali più comuni è una nuova attenzione eccessiva alla privacy. Telefono sempre silenzioso, notifiche nascoste o dispositivi improvvisamente protetti …