Liposuzione: come funziona, quanto costa e quali rischi si corrono

Dopo una dieta ferrea (come la Dieta Plank) ci sono alcuni punti del corpo (ventre, cosce, glutei) dove l’adipe non riesce a sparire, anzi a volte aumenta anche l’eccesso di pelle.

In questi casi la ginnastica e la dieta possono fare poco per “modellare”, ma la liposuzione è la soluzione ideale. Scopriamo i dettagli.



Sempre più persone ricorrono alla liposuzione per modellare il corpo: come funziona?

Sempre più persone, sia uomini che donne, ricorrono alla liposuzione, con l’obbiettivo di rimodellare il proprio corpo perché questo intervento di chirurgia estetica è in grado di risucchiare letteralmente il grasso di troppo (attraverso una cannula) e modellare la silhouette.



Può essere praticato sia in anestesia totale che spinale, dipende dalla decisione del medico, di concerto con il paziente.

Per mezzo di una cannula collegata ad una macchina capace di aspirare il grasso in eccesso, in poco tempo si può dire addio all’adipe.

Essendo comunque un intervento con i suoi rischi, è opportuno rivolgersi ad uno specialista serio, effettuarlo in una clinica o un ospedale con terapia intensiva, in modo da essere certi di ricevere le cure giuste per qualsiasi evenienza.

Dopo l’intervento è necessario indossare una guaina contenitiva per permettere ai tessuti di compattarsi e rimodellare l’aspetto del proprio fisico.



Le parti del corpo da modellare variano da persona a persona. Le più frequenti sono: fianchi, glutei, addome, cosce, gambe e braccia.

Quanto costa la liposuzione?

I costi della liposuzione varia a seconda delle zone da trattare (una o più), la clinica alla quale ci si rivolge, il chirurgo estetico che ci opererà.

Ecco una media dei prezzi:

Costi di liposuzione per 1 zona (es. addome) da 2.000€ a 4.000€ circa;

Costo liposuzione per 2 zone da 3.000 € a 4.500 € circa;

Costo liposuzione per 3 zone da 3.000€ a 6.000€ circa;

Costo liposuzione per 4 zone da 5.000€ a 8.000€ circa.

Essendo la liposuzione un intervento puramente estetico, non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale.

Quali rischi si corrono con la liposuzione?

Oltre ai rischi chirurgici generali che non possono essere esclusi durante interventi, soprattutto se fatti in anestesia totale (disturbi della guarigione delle ferite, sanguinamento postoperatorio, gonfiore, cicatrici, lividi, infezioni), esistono rischi specifici del trattamento con la liposuzione che possono verificarsi:

perdita di liquidi;

accumulo di liquido linfatico o tissutale (formazione di sieromi);

problemi agli organi interni (polmoni, pleura);

peggioramento delle vene varicose;

ammaccature della pelle;

disturbi sensoriali come intorpidimento;

embolia di grasso, se le particelle di grasso dovessero entrare nel flusso sanguigno, potrebbero bloccare i capillari polmonari;

necrosi del tessuto adiposo; se il tessuto adiposo dovesse infiammarsi e parti di esso dovessero morire, questo richiederebbe un intervento d’urgenza.

Per questo è importantissimo rivolgersi ad un medico specializzato e serio e operarsi sempre in una clinica o in un ospedale attrezzato per qualsiasi evenienza.