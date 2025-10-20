Non è maleducazione ma moda, ecco il nuovo trend lingerie visibile che sta spopolando

Sai che un trend incredibile sta attirando l’attenzione di tutte? Riguarda qualche cosa che un tempo era un vero e proprio tabù e per questo voglio parlartene. Scopri perché la lingerie visibile è il trend del momento.

Una volta sarebbe stato considerato un passo falso, un gesto di malcostume o semplicemente una distrazione nel vestirsi.

Oggi, invece, mostrare la lingerie non è più un errore di stile ma un’affermazione di personalità. Il nuovo trend della lingerie visibile sta conquistando le passerelle, le influencer e le strade delle grandi città, trasformandosi in uno dei fenomeni fashion più chiacchierati del momento.

Il trend del momento: lingerie visibile, da tabù a tendenza

Negli anni ’90 icone come Madonna e Kate Moss avevano già accennato a questo concetto, giocando con corsetti e reggiseni a vista. Ma è solo negli ultimi anni, grazie alla cultura della body positivity e alla moda genderless, che il confine tra intimo e abbigliamento quotidiano si è dissolto del tutto.

Oggi la lingerie visibile è simbolo di libertà, sicurezza e autodeterminazione, un modo per mostrare il proprio corpo non come oggetto, ma come espressione di stile.

Il trend del momento, lingerie visibile

Non si tratta di provocazione fine a sé stessa, ma di una nuova forma di eleganza consapevole.

I designer giocano con trasparenze, tessuti satinati e pizzi raffinati, integrando bustier, bralette e slip a vita alta negli outfit da giorno. Un blazer oversize portato su un reggiseno in pizzo, una camicia lasciata volutamente semiaperta o un abito trasparente che lascia intravedere la lingerie coordinata: il messaggio è chiaro, la sensualità non è più qualcosa da nascondere.

Marchi come Dior, Gucci, Dolce & Gabbana e Nensi Dojaka hanno riportato in auge questo stile, reinterpretandolo con un tocco moderno e sofisticato. Anche le celebrità – da Hailey Bieber a Zendaya, fino a Chiara Ferragni – hanno abbracciato il trend, trasformandolo in un manifesto di empowerment femminile.

Se sulle passerelle la lingerie diventa protagonista assoluta, nella vita quotidiana si traduce in look più accessibili ma ugualmente d’effetto. Bralette in raso abbinate a jeans a vita alta, body in pizzo portati come top, o reggiseni sportivi sotto blazer strutturati: il segreto è bilanciare sensualità e sobrietà.

La chiave del successo di questa tendenza è la versatilità. Permette di esprimere la propria personalità con naturalezza, adattandosi a ogni occasione: dall’aperitivo con le amiche alla serata elegante, fino alle situazioni più casual. E soprattutto, non impone taglie, età o generi: è una moda che parla di libertà, non di conformismo.

Il trend della lingerie visibile non è solo estetica, ma anche un messaggio sociale. È la risposta a decenni di regole che imponevano cosa fosse appropriato indossare e cosa no. Oggi la moda si fa portavoce di un nuovo modo di percepire il corpo: non come oggetto da nascondere, ma come mezzo di espressione autentica.