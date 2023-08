L’infanta Sofia di Spagna, in partenza per il college, outfit particolare: spuntano i calzini con fantasmi

La figlia di Letizia e Felipe di Spagna è pronta per lasciare il nido. Ecco l’outfit che ha scelto per proseguire i suoi studi oltremanica.

Sofia di Spagna ha da poco salutato i suoi genitori per imbarcarsi in una nuova esperienza, che la porterà a trascorrere due anni in Scozia dove attenderà l’UWC Atlantic College concludendo così gli studi di scuola secondaria. Si tratta dello stesso college frequentato dalla sorella Leonor, la quale pochi giorni fa ha cominciato i suoi tre anni di formazione militare, che la porteranno a studiare e ad addestrarsi in tre differenti accademia, in ognuna delle quali rimarrà per un intero anno. Si tratta dell’Accademia militare di Saragozza, quella navale di Marin e l’Accademia aeronautica Generale di San Javier.

L’Infanta Sofia dunque ha deciso di seguire le orme della sorella maggiore scegliendo di continuare i propri studi oltremanica. Lo stesso percorso è stato intrapreso anche da reali di altre casate europee come Alexia d’Olanda, secondogenita del Re Willem, anche lui ex alunno del medesimo college, e della Regina Maxima. La ragazza inoltre ha fatto parte della stessa classe di Leonor e di tutti i suoi coetanei che si sono diplomati alcune settimane fa. Un’esperienza dunque indimenticabile a tal punto che anche la figlia minore di Letizia e Felipe ha voluto ripeterla.

Un addio reale

Dopo aver lasciato la futura erede al trono all’Accademia Militare, il Re e la Regina di Spagna hanno avuto pochi giorni per prepararsi alla partenza della loro secondogenita Sofia, che tra alcuni giorni comincerà il suo percorso di studi all’UWC Atlantic College, un rinomato collegio che nel corso degli anni ha ospitato diverse membri reali.

Non è passato molto tempo da quando la sorella ha terminato il percorso di studi biennale presso la medesima struttura. Diverse foto sono state perfino pubblicate sui social, dove la famiglia posa tutta sorridente mentre Leonor tiene in mano il tanto ambito diploma. Poche ore fa invece sono stati pubblicati degli scatti che vedono la coppia regnante salutare la figlia Sofia, con tanto di valigia in mano, pronta per spiccare il volo ed intraprendere la nuova avventura scozzese.

Come sempre il look di Letizia è impeccabile anche se stavolta ha optato per uno stile casual ma pur sempre di forte impatto: un pantalone bianco con una t-shirt dello stesso colore, abbinata ad una giacca di pelle. Mentre Felipe ha scelto un look più tradizionale con camicia azzurra, pantalone blu e giacca grigia, Sofia ha optato per un crop top nero e una camicia a scacchi aperta, abbinata a dei pantaloni cargo chiari. Ma la scelta più interessante riguarda un paio di accessori che la sedicenne ha deciso di indossare per il grande giorno: dei calzini con dei fantasmini bianchi. Una scelta alquanto unica e originale. Chissà con quali outfits ci stupirà nei prossimi due anni? Staremo a vedere.