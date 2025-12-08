Li apri e scopri il cuore goloso | troppo difficile dire “basta” ai nascondini

Biscotti nascondini fatti in casa, di certo ti perderai tra una frolla morbida e friabile e un ripieno irresistibile: una goduria che non ha nulla a che vedere con quelli confezionati, provare per credere. Buon appetito!

Biscotti nascondini: nascondono un ripieno cremoso che conquista al primo morso, perfetti per una pausa dolce e affettuosa in qualsiasi momento.

Ho sempre pensato che i biscotti più buoni siano quelli che hanno una sorpresa dentro e i Biscotti nascondini sono proprio così: sembrano semplici all’esterno, ma quando li apri il cuore spiazza. Prepararli in casa è facilissimo, perché richiede il giusto mix di pazienza e voglia di sorprendere chi li assaggia.

L’impasto è morbido e delicato, grazie alla fecola e al latte e non è troppo dolce: giusto l’ideale per accogliere un ripieno cioccolatoso, cremoso ed irresistibile. Anche se dato che li prepari tu stessa con le tue mani, puoi scegliere cosa mettere dentro. Sarebbe molto bello infatti, variare con una crema di nocciole, marmellata, cioccolato o qualunque cosa decidi: così in tavola ce ne saranno per tutti i gusti e a quelli confezionati non ci pensi più.

Biscotti nascondini: impossibile non provarli subito!

E dunque basta chiacchiere, allaccia il grembiule, prendi 2 ciotole e mettiti all’opera. Vedrai che preparerai una teglia meravigliosa di nascondini pronti a conquistare chiunque li assaggia. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Biscotti nascondini

Per circa 50 biscotti

Frolla

2 uova

260 g di zucchero

160 ml di olio di semi di girasole

80 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci in polvere

600 g di farina 00

200 g di fecola di patate

Come si preparano i Biscotti nascondini

Prima di tutto, in una ciotola grande, rompi le 2 uova e aggiungi lo zucchero. Mescola con una frusta fino ad ottenere un composto chiaro ed omogeneo, dopodiché unisci l’olio di semi e il latte, mescolando delicatamente. Adesso setaccia insieme la farina, la fecola e il lievito. Aggiungi poco per volta al composto liquido, mescolando con un cucchiaio di legno o con le mani, fino ad ottenere un ottenere un impasto morbido ma non appiccicoso. Se serve però, puoi aggiungere con un po’ di farina o qualche goccia di latte a seconda dell’impasto se è troppo asciutto o troppo appiccicoso. Quando raggiungi la giusta consistenza forma una palla, avvolgila nella pellicola trasparente e lasciala riposare almeno 15–20 minuti in frigo. Mentre la frolla riposa, scalda il forno a 180 gradi ventilato e prepara il tuo ripieno. Se scegli la crema di nocciole o nutella, non serve fare nulla di speciale; se invece vuoi una marmellata più fluida, puoi scaldarla leggermente per renderla più cremosa e facile da lavorare. Riprendi poi la frolla dal frigo e stendila su un piano leggermente infarinato con un mattarello, con uno spessore di circa mezzo centimetro. Forma un rettangolo molto lungo di circa 10 cm di larghezza e lungo abbastanza per ricavare tanti biscotti. Metti al centro di un po’ di ripieno lasciando liberi i bordi e avvolgi formando un lungo filone ripieno. Con un coltello a lama liscia ricava i biscotti di circa 5 cm e con i rebbi di una forchetta crea le classiche righe decorative. Sistema i biscotti su una teglia foderata con carta forno, lasciando un po’ di spazio tra un biscotto e l’altro. Poi inforna per circa 15 minuti, finché i biscottini assumono un bel colorito dorato chiaro ma fai sempre attenzione a non esagerare: non devono diventare croccanti come cracker. Quando sono pronti, sfornali e lascia raffreddare nella teglia un paio di minuti, poi trasferiscili su una grata e lasciali ancora raffreddare del tutto. Ti garantisco che il ripieno rimane morbido e leggermente caldo e se ti va, puoi anche rotolare i bordi dei biscotti nello zucchero semolato ancora caldi, così si incolla un po’ alla frolla e aggiunge un tocco di dolcezza in più. Ma anche semplici sono perfetti così, ti assicuro.

Vedrai che i Biscotti nascondini fatti in casa, sono una vera e propria goduria in formato biscotto: frolla delicata e morbida che nasconde un centro cremoso e goloso. Sono perfetti per colazione, merenda o anche come sfizio serale: proprio come quelli confezionati che ti piacciono tanto, ma questi hanno decisamente un tocco in più. E se vuoi variare, puoi provare anche i biscotti di Natale: colorati, belli e sfiziosi, perfetti per sentire appieno tutto il gusto delle feste. Buon appetito!