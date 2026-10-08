Le nuove tendenze di autunno, i tagli della stagione 2026/27

Nuove lunghezze, scalature leggere e tagli capaci di valorizzare il viso: l’autunno inverno 2026/27 porta una ventata di novità nel mondo dei capelli. Dallo street style arrivano idee da copiare, tra caschetti moderni, frange morbide e chiome dall’effetto naturale. Le tendenze capelli autunno inverno 2026/27 puntano su uno stile personale, pratico e mai troppo costruito. I tagli diventano versatili, pensati per accompagnare la quotidianità senza richiedere lunghe sessioni davanti allo specchio. Dalle passerelle alle strade delle capitali della moda, emerge una preferenza per tagli di capelli naturali, scalati e facili da gestire. Le lunghezze si alleggeriscono, i volumi acquistano movimento e anche i caschetti più classici vengono reinterpretati attraverso dettagli contemporanei. Tagli capelli autunno inverno 2026/27: il caschetto cambia volto …