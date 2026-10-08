Le nuove tendenze di autunno, i tagli della stagione 2026/27

Nuove lunghezze, scalature leggere e tagli capaci di valorizzare il viso: l’autunno inverno 2026/27 porta una ventata di novità nel mondo dei capelli. Dallo street style arrivano idee da copiare, tra caschetti moderni, frange morbide e chiome dall’effetto naturale.
Le tendenze capelli autunno inverno 2026/27 puntano su uno stile personale, pratico e mai troppo costruito. I tagli diventano versatili, pensati per accompagnare la quotidianità senza richiedere lunghe sessioni davanti allo specchio.
Dalle passerelle alle strade delle capitali della moda, emerge una preferenza per tagli di capelli naturali, scalati e facili da gestire. Le lunghezze si alleggeriscono, i volumi acquistano movimento e anche i caschetti più classici vengono reinterpretati attraverso dettagli contemporanei.
Tagli capelli autunno inverno 2026/27: il caschetto cambia volto
Il bob resta protagonista della stagione
Tra i tagli capelli più richiesti dell’autunno 2026 il caschetto continua a occupare un posto importante. La versione della nuova stagione appare meno rigida, con punte leggere e lunghezze che possono sfiorare il mento oppure arrivare alle spalle.
Il bob si presta a interpretazioni differenti: liscio e ordinato per un risultato elegante, leggermente mosso per un aspetto più spontaneo. La riga laterale contribuisce a creare volume, mentre quella centrale valorizza le linee del taglio.
Il long bob per chi non vuole rinunciare alle lunghezze
Chi desidera cambiare senza accorciare troppo può scegliere il long bob, il caschetto lungo fino alle spalle. È una soluzione versatile, adatta a diverse consistenze di capelli e facilmente personalizzabile con scalature delicate.
Capelli scalati e frange: le novità che conquistano l’autunno
Scalature morbide e movimento naturale
Le scalature tornano protagoniste soprattutto sui capelli medi e lunghi. L’obiettivo è alleggerire la chioma senza svuotarla, creando movimento intorno al viso. I tagli scalati autunno inverno 2026/27 valorizzano le onde naturali e permettono di ottenere volume anche con uno styling essenziale.
Particolarmente interessanti le lunghezze che incorniciano il volto, capaci di addolcire i lineamenti e dare dinamismo anche ai capelli lisci.
La frangia morbida cambia il look senza stravolgerlo
Tra i dettagli più interessanti compare la frangia a tendina, aperta al centro e sfumata lateralmente. Facile da abbinare ai tagli medi e lunghi, permette di rinnovare l’acconciatura mantenendo una certa libertà nella gestione quotidiana.
Tagli corti 2026/27: personalità e leggerezza
Pixie cut e tagli spettinati
Anche i capelli corti trovano spazio nelle nuove tendenze. Il pixie cut si presenta con ciocche più morbide e volumi naturali, mentre le versioni leggermente spettinate offrono un risultato moderno e dinamico.
La scelta del taglio dipende dalla forma del viso, dalla struttura del capello e dalle abitudini personali. Per chi cerca un cambiamento evidente, i corti possono essere personalizzati con ciuffi laterali, nuca alleggerita e lunghezze differenti nella parte superiore.