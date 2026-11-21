Bianche, rosa, marroni, azzurre e persino verdi: le uova di gallina non sono tutte dello stesso colore. Ma perché esistono queste differenze? La risposta è sorprendente e dipende soprattutto dalla genetica e dalla razza della gallina, non dalla qualità delle uova. Quando acquistiamo le uova al supermercato, siamo abituati a trovare soprattutto gusci bianchi oppure rosati. In realtà, in natura esistono uova di gallina di tantissimi colori, alcune con sfumature davvero particolari. Il motivo non è legato necessariamente all’alimentazione dell’animale, come spesso si pensa, ma ai pigmenti che vengono depositati sul guscio durante la sua formazione. Il colore delle uova è una caratteristica prevalentemente ereditaria. Ogni razza possiede una determinata predisposizione a produrre pigmenti specifici. Anche l’età e le condizioni …

Bianche, rosa, marroni, azzurre e persino verdi: le uova di gallina non sono tutte dello stesso colore. Ma perché esistono queste differenze? La risposta è sorprendente e dipende soprattutto dalla genetica e dalla razza della gallina, non dalla qualità delle uova.

Quando acquistiamo le uova al supermercato, siamo abituati a trovare soprattutto gusci bianchi oppure rosati. In realtà, in natura esistono uova di gallina di tantissimi colori, alcune con sfumature davvero particolari. Il motivo non è legato necessariamente all’alimentazione dell’animale, come spesso si pensa, ma ai pigmenti che vengono depositati sul guscio durante la sua formazione.

Il colore delle uova è una caratteristica prevalentemente ereditaria. Ogni razza possiede una determinata predisposizione a produrre pigmenti specifici. Anche l’età e le condizioni fisiche della gallina possono influenzare l’intensità della colorazione, rendendo il guscio più chiaro oppure più scuro.

Perché le uova hanno colori diversi? Le caratteristiche delle galline

Uova bianche: sono prodotte da galline che depositano pochissimo pigmento sul guscio, come quelle di razza Livornese.

sono prodotte da galline che depositano pochissimo pigmento sul guscio, come quelle di razza Livornese. Uova rosa o beige: sono molto comuni e devono la loro colorazione ai pigmenti bruno-rossastri. Possono essere deposte, per esempio, dalle galline Sussex.

sono molto comuni e devono la loro colorazione ai pigmenti bruno-rossastri. Possono essere deposte, per esempio, dalle galline Sussex. Uova marroni: contengono una maggiore quantità di protoporfirina IX, pigmento responsabile delle tonalità più scure. Le galline Marans possono produrre uova color cioccolato.

contengono una maggiore quantità di protoporfirina IX, pigmento responsabile delle tonalità più scure. Le galline Marans possono produrre uova color cioccolato. Uova azzurre: sono caratteristiche delle galline Araucana. Il loro colore deriva dalla biliverdina, un pigmento naturale che conferisce al guscio una particolare sfumatura blu.

sono caratteristiche delle galline Araucana. Il loro colore deriva dalla biliverdina, un pigmento naturale che conferisce al guscio una particolare sfumatura blu. Uova verdi: possono derivare dalla combinazione dei pigmenti blu e marrone. Un esempio sono le galline ibride chiamate Olive Egger.

Come si forma il colore del guscio delle uova?

1. Formazione del guscio: all’interno dell’apparato riproduttivo della gallina si sviluppa un guscio composto principalmente da carbonato di calcio.

all’interno dell’apparato riproduttivo della gallina si sviluppa un guscio composto principalmente da carbonato di calcio. 2. Produzione dei pigmenti: durante la formazione dell’uovo vengono prodotti pigmenti naturali, diversi secondo le caratteristiche genetiche della gallina.

durante la formazione dell’uovo vengono prodotti pigmenti naturali, diversi secondo le caratteristiche genetiche della gallina. 3. Deposizione del colore: i pigmenti vengono incorporati nel guscio oppure depositati soprattutto sulla sua superficie.

i pigmenti vengono incorporati nel guscio oppure depositati soprattutto sulla sua superficie. 4. Intensità della colorazione: la quantità di pigmento determina sfumature più chiare o scure. Anche età e condizioni dell’animale possono influire.

la quantità di pigmento determina sfumature più chiare o scure. Anche età e condizioni dell’animale possono influire. 5. Colore del tuorlo: a differenza del guscio, dipende principalmente dai pigmenti presenti nell’alimentazione della gallina.

Le uova marroni sono migliori di quelle bianche? Assolutamente no: il colore del guscio non indica una maggiore freschezza o qualità nutrizionale. Per scegliere uova di qualità è importante considerare soprattutto la conservazione, la freschezza e le informazioni riportate sulla confezione. Che siano bianche, rosa, azzurre oppure verdi, tutte possono essere ugualmente adatte alle nostre ricette.