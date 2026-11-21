Bianche, rosa, marroni, azzurre e persino verdi: le uova di gallina non sono tutte dello stesso colore. Ma perché esistono queste differenze? La risposta è sorprendente e dipende soprattutto dalla genetica e dalla razza della gallina, non dalla qualità delle uova.
Quando acquistiamo le uova al supermercato, siamo abituati a trovare soprattutto gusci bianchi oppure rosati. In realtà, in natura esistono uova di gallina di tantissimi colori, alcune con sfumature davvero particolari. Il motivo non è legato necessariamente all’alimentazione dell’animale, come spesso si pensa, ma ai pigmenti che vengono depositati sul guscio durante la sua formazione.
Il colore delle uova è una caratteristica prevalentemente ereditaria. Ogni razza possiede una determinata predisposizione a produrre pigmenti specifici. Anche l’età e le condizioni fisiche della gallina possono influenzare l’intensità della colorazione, rendendo il guscio più chiaro oppure più scuro.
Perché le uova hanno colori diversi? Le caratteristiche delle galline
- Uova bianche: sono prodotte da galline che depositano pochissimo pigmento sul guscio, come quelle di razza Livornese.
- Uova rosa o beige: sono molto comuni e devono la loro colorazione ai pigmenti bruno-rossastri. Possono essere deposte, per esempio, dalle galline Sussex.
- Uova marroni: contengono una maggiore quantità di protoporfirina IX, pigmento responsabile delle tonalità più scure. Le galline Marans possono produrre uova color cioccolato.
- Uova azzurre: sono caratteristiche delle galline Araucana. Il loro colore deriva dalla biliverdina, un pigmento naturale che conferisce al guscio una particolare sfumatura blu.
- Uova verdi: possono derivare dalla combinazione dei pigmenti blu e marrone. Un esempio sono le galline ibride chiamate Olive Egger.
Come si forma il colore del guscio delle uova?
- 1. Formazione del guscio: all’interno dell’apparato riproduttivo della gallina si sviluppa un guscio composto principalmente da carbonato di calcio.
- 2. Produzione dei pigmenti: durante la formazione dell’uovo vengono prodotti pigmenti naturali, diversi secondo le caratteristiche genetiche della gallina.
- 3. Deposizione del colore: i pigmenti vengono incorporati nel guscio oppure depositati soprattutto sulla sua superficie.
- 4. Intensità della colorazione: la quantità di pigmento determina sfumature più chiare o scure. Anche età e condizioni dell’animale possono influire.
- 5. Colore del tuorlo: a differenza del guscio, dipende principalmente dai pigmenti presenti nell’alimentazione della gallina.
Le uova marroni sono migliori di quelle bianche? Assolutamente no: il colore del guscio non indica una maggiore freschezza o qualità nutrizionale. Per scegliere uova di qualità è importante considerare soprattutto la conservazione, la freschezza e le informazioni riportate sulla confezione. Che siano bianche, rosa, azzurre oppure verdi, tutte possono essere ugualmente adatte alle nostre ricette.