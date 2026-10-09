Le mostruose dita….i biscotti di Halloween deliziosi da provare subito

Sembrano dita mozzate con unghie inquietanti, ma in realtà sono biscotti friabili e deliziosi. Le dita della strega sono tra i dolci più originali da preparare per Halloween. Perfette per la sera del 31 ottobre, conquistano grandi e bambini grazie al loro aspetto spaventoso e al sapore delicato della pasta frolla.
Preparare questi biscotti di Halloween a forma di dita è molto semplice. Servono pochi ingredienti, delle mandorle per riprodurre le unghie e, volendo, un po’ di confettura rossa per simulare il sangue. Il segreto per ottenere una forma realistica è lavorare l’impasto quando è freddo e rispettare i tempi di riposo in frigorifero.
Ingredienti per circa 20 biscotti dita della strega
- 220 g di farina 00
- 90 g di zucchero semolato
- 90 g di burro freddo
- 1 uovo medio
- 2 g di sale
- 3 g di estratto di vaniglia
- 22 mandorle spellate
- Confettura di fragole o lamponi, facoltativa
Procedimento per preparare le dita della strega
- Tagliate il burro freddo a cubetti e lavoratelo con la farina utilizzando un mixer oppure le mani, fino a ottenere un composto sabbioso.
- Aggiungete lo zucchero, l’uovo, la vaniglia e il sale. Amalgamate velocemente gli ingredienti senza lavorare troppo l’impasto.
- Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola alimentare e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti, preferibilmente un’ora.
- Riprendete la pasta frolla e dividetela in porzioni da circa 20 grammi ciascuna.
- Modellate ogni porzione formando un bastoncino sottile lungo circa 10 centimetri, leggermente assottigliato verso la punta.
- Con un coltello praticate piccole incisioni superficiali per riprodurre le pieghe delle nocche.
- Create una piccola cavità sulla punta e inserite una mandorla spellata, premendola delicatamente per simulare l’unghia. Potete aggiungere un velo di confettura rossa sotto la mandorla.
- Disponete i biscotti su una teglia rivestita di carta da forno, lasciando almeno 3 centimetri di distanza tra loro.
- Riponete la teglia in frigorifero per altri 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per evitare che i biscotti perdano la forma durante la cottura.
- Cuocete in forno statico preriscaldato a 175°C per circa 16-18 minuti, finché i biscotti saranno asciutti ma ancora chiari.
- Lasciateli raffreddare completamente prima di spostarli, perché appena sfornati sono particolarmente fragili.
Le dita della strega di Halloween sono perfette da servire su un vassoio decorato con ragnatele e piccole zucche. Per un effetto ancora più impressionante, aggiungete qualche goccia di confettura rossa vicino alle unghie. Potete prepararle anche il giorno prima e conservarle in una scatola di latta per un paio di giorni. Il risultato sarà un dolce spaventosamente buono, ideale per rendere speciale la notte di Halloween.