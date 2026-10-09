Le mostruose dita….i biscotti di Halloween deliziosi da provare subito

Sembrano dita mozzate con unghie inquietanti, ma in realtà sono biscotti friabili e deliziosi. Le dita della strega sono tra i dolci più originali da preparare per Halloween. Perfette per la sera del 31 ottobre, conquistano grandi e bambini grazie al loro aspetto spaventoso e al sapore delicato della pasta frolla. Preparare questi biscotti di Halloween a forma di dita è molto semplice. Servono pochi ingredienti, delle mandorle per riprodurre le unghie e, volendo, un po’ di confettura rossa per simulare il sangue. Il segreto per ottenere una forma realistica è lavorare l’impasto quando è freddo e rispettare i tempi di riposo in frigorifero. Ingredienti per circa 20 biscotti dita della strega 220 g di farina 00 90 g di …

Sembrano dita mozzate con unghie inquietanti, ma in realtà sono biscotti friabili e deliziosi. Le dita della strega sono tra i dolci più originali da preparare per Halloween. Perfette per la sera del 31 ottobre, conquistano grandi e bambini grazie al loro aspetto spaventoso e al sapore delicato della pasta frolla.

Preparare questi biscotti di Halloween a forma di dita è molto semplice. Servono pochi ingredienti, delle mandorle per riprodurre le unghie e, volendo, un po’ di confettura rossa per simulare il sangue. Il segreto per ottenere una forma realistica è lavorare l’impasto quando è freddo e rispettare i tempi di riposo in frigorifero.

Ingredienti per circa 20 biscotti dita della strega

220 g di farina 00

90 g di zucchero semolato

90 g di burro freddo

1 uovo medio

2 g di sale

3 g di estratto di vaniglia

22 mandorle spellate

Confettura di fragole o lamponi, facoltativa

Procedimento per preparare le dita della strega

Tagliate il burro freddo a cubetti e lavoratelo con la farina utilizzando un mixer oppure le mani, fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungete lo zucchero, l’uovo, la vaniglia e il sale. Amalgamate velocemente gli ingredienti senza lavorare troppo l’impasto. Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola alimentare e lasciatelo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti, preferibilmente un’ora. Riprendete la pasta frolla e dividetela in porzioni da circa 20 grammi ciascuna. Modellate ogni porzione formando un bastoncino sottile lungo circa 10 centimetri, leggermente assottigliato verso la punta. Con un coltello praticate piccole incisioni superficiali per riprodurre le pieghe delle nocche. Create una piccola cavità sulla punta e inserite una mandorla spellata, premendola delicatamente per simulare l’unghia. Potete aggiungere un velo di confettura rossa sotto la mandorla. Disponete i biscotti su una teglia rivestita di carta da forno, lasciando almeno 3 centimetri di distanza tra loro. Riponete la teglia in frigorifero per altri 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per evitare che i biscotti perdano la forma durante la cottura. Cuocete in forno statico preriscaldato a 175°C per circa 16-18 minuti, finché i biscotti saranno asciutti ma ancora chiari. Lasciateli raffreddare completamente prima di spostarli, perché appena sfornati sono particolarmente fragili.

Le dita della strega di Halloween sono perfette da servire su un vassoio decorato con ragnatele e piccole zucche. Per un effetto ancora più impressionante, aggiungete qualche goccia di confettura rossa vicino alle unghie. Potete prepararle anche il giorno prima e conservarle in una scatola di latta per un paio di giorni. Il risultato sarà un dolce spaventosamente buono, ideale per rendere speciale la notte di Halloween.