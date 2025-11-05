Le faccio così e non torno più indietro | il pesce spada diventa una bomba di gusto

Cotolette di pesce spada croccanti e gustosissime, un’idea geniale e sbrigativa pronta in 10 minuti. Fidati, così buone che non torni più indietro!

Cotolette di pesce spada: una bomba di gusto da provare subito! Da quando il pesce spada lo faccio così, non torno più indietro, provare per credere!

Ti dico solo che da quando preparo il pesce spada in questo modo, a casa mia non lo vogliono più in nessun’altra versione. Niente griglia, niente forno, niente sughi complicati. Le cotolette di pesce spada, sono solo una panatura croccante, dorata e profumata che racchiude dentro un cuore tenero e saporito. Pensa che già solo il profumo basta a chiamare tutti in cucina e ogni volta che le porto in tavola, spariscono in un attimo.

Non so se capita anche a te, ma il pesce spada è uno di quei ingredienti che o lo ami o lo odi… beh, con questa ricetta però cambia tutto! Le cotolette di pesce spada infatti, sono una di quelle scoperte che mettono tutti d’accordo, in più sono facilissime e veloci da fare, oltre ad essere buonissime. Con questa procedura facile facile, ti garantisco che verranno croccanti fuori e morbide dentro ma soprattutto speciali. Ti basta pensare infatti, che andremo ad usare una panatura speciale, super aromatizzata con prezzemolo e se ti piace un tocco di limone grattugiato, credimi, da un sapore al pesce favoloso. E sempre se ti piace poi, dopo la cottura, puoi arricchire le cotolette di gusto, con una bella spruzzata di limone, ci sta da favola.

Cotolette di pesce spada: ora finalmente lo adorano tutti!

Insomma, è una di quelle ricette furbe che ti salvano la cena in 10 minuti, ma fanno la loro figura anche quando hai ospiti. Ricordati che il segreto è tutto nella panatura ma anche nella cottura giusta! Scoprirai infatti, come fare una frittura leggera, dorata, che non assorbe olio e lascia il pesce perfetto, succoso e profumato senza seccarlo. Che fai ancora lì? Allaccia il grembiule subito e vedrai che ti innamori anche tu. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 8-10 minuti

Ingredienti per le Cotolette di pesce spada

Per 4 persone

700 g di pesce spada a fette

Farina q.b.

3 uova

Pangrattato q.b.

Sale q.b.

Prezzemolo tritato q.b.

Olio di semi q.b. per friggere

Aglio in polvere q.b. (facoltativo)

Limoni di cui la scorza e il succo per panatura e condimento (facoltativo)

Come si preparano le Cotolette di pesce spada

Per prima cosa taglia le fette di pesce spada devono essere preferibilmente non troppo spessi e se sono grandi, dividile a metà, perché ti troverai meglio per la cottura. Asciugale poi bene con carta da cucina, così la panatura si attacca meglio e non viene via ne prima né dopo la cottura. Ora prepara 3 piatti, mettendo nel primo un po’ di farina, nel secondo sbatti le uova con un pizzico di sale e nel terzo versa il pangrattato mescolato con prezzemolo tritato finemente, un pizzico di aglio in polvere e scorza di 1 limone grattugiata se ti piace. Passa poi ogni fetta prima nella farina, quindi nell’uovo e infine nel pangrattato, pressando leggermente con le mani, così la panatura resta compatta e croccante. Scalda successivamente abbondante olio di semi in una padella grande e quando è ben caldo, immergi le cotolette poche per volta. Cuocile circa 3-4 minuti per lato, finché diventano dorate e croccanti e appena sono pronte, scolale e asciuga l’eccesso di olio su carta assorbente.

Adesso non ti resta che servire in tavola le tue cotolette di pesce spada con una spolverata di sale se vuoi e giusto una spruzzata di limone se ti piace quel tocco fresco che esalta tutto. Poi se ami i secondi di mare che si preparano con semplicità, prova anche i calamari ripieni, preparati così non solo sono facilissimi da fare, ma sono anche un altro piatto che conquista al primo assaggio. Buon appetito!