YouTube resta re, WhatsApp supera TikTok: le app più amate dai bambini nel 2025

Dai fenomeni culturali digitali come i famosissimi meme “Brainrot” ai daily vlog e le challenge sempre più diffuse nel mondo di Youtube, le app più amate dai bambini nel 2025 sono in continuo aumento. Secondo alcune ricerche, sono numerose le app scaricate sugli smartphone dei genitori o sul tablet che i piccoli di casa hanno a disposizione. Tuttavia, è fondamentale non lasciare mai un dispositivo con accesso a internet nelle mani dei bambini senza la supervisione di un adulto.

Inoltre, sempre secondo gli esperti, l’uso prolungato di dispositivi, soprattutto con contenuti stimolanti, può comportare delle conseguenze cognitive e comportamentali: dai disturbi del sonno al ritardo nello sviluppo del linguaggio, l’esposizione alla luce blu degli schermi e l’eccessivo tempo trascorso davanti agli schermi, non è per nulla benefico per un bambino. Se l’abitudine si trasforma in un bisogno, il bambino potrebbe ritrovarsi in una dipendenza da dispositivi, manifestando segnali come irritabilità e scarso interesse per le altre attività.

Ora, però, scopriamo insieme quali sono le app più amate dai bambini nel 2025.

App preferite dai bambini nel 2025: quali sono

Il preferito in assoluto resta proprio Youtube, l’applicazione più utilizzata da bambini di età differenti. Dalle challenge ai daily vlog, fino ad arrivare ai gameplay sempre più amati.

Nonostante i bambini non dovrebbero avere accesso ai social, secondo alcune ricerche Tik Tok è una delle app più amate dai piccoli di casa. L’intrattenimento e i trend sembrerebbero attirare la loro attenzione, con il rischio di imbattersi in video non adatti a loro. Per tale motivo, bisognerebbe evitare di lasciare in mano ai bambini un dispositivo con un social a completa disposizione.

In questi ultimi mesi, però, Tik Tok e Instagram, entrambe molto gettonate, sono state superate da Whatsapp. Tra le applicazioni più scaricate c’è proprio l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa nel nostro Paese, perfetta per mettersi in contatto con gli altri o per effettuare videochiamate con i propri amici.

Non mancano le applicazioni per creare un’interazione con Chatgpt o Character.AI, l’interesse per l’intelligenza artificiale è in costante crescita, non solo tra gli adulti, ma anche tra i bambini della scuola primaria. A confermarlo è una ricerca condotta da Kaspersky, azienda internazionale specializzata in software e servizi di cybersecurity.

Un’altra app sempre più scaricata dai bambini di fascia d’età 6 – 10 anni è Roblox, piattaforma di videogiochi online in cui è possibile interagire con altri giocatori. Tra le app più amate dai bambini troviamo anche:

Duolingo ABC , per imparare le prime parole in inglese;

, per imparare le prime parole in inglese; Mathland , per imparare la matematica;

, per imparare la matematica; Scratch , piattaforma di programmazione;

, piattaforma di programmazione; Netflix , per serie e film d’animazione;

, per serie e film d’animazione; Toca Life World

Da un lato, queste app offrono intrattenimento e, talvolta, anche opportunità di apprendimento; dall’altro, però, è importante che gli adulti siano in grado di educare i bambini a un uso consapevole dei dispositivi.