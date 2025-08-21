Labbra irresistibili anche con 40 gradi: il segreto delle makeup artist

Tra matrimoni, aperitivi al tramonto e feste in spiaggia, in estate sono numerose le occasioni in cui sfoggiare il proprio look preferito e un trucco a prova di caldo.

Tuttavia, spesso i momenti più piacevoli si trasformano in un vero e proprio incubo, che ci costringe a controllare continuamente le labbra, con la preoccupazione che il rossetto possa sbavare, sbiadirsi o trasferirsi. Si tratta di una preoccupazione comune tutto l’anno ma che diventa particolarmente intensa durante i mesi estivi.

Non è raro vedere persone applicare strati su strati di rossetto, tamponare freneticamente con fazzoletti e riapplicare ogni mezz’ora. Ma il problema non è mai il gesto: la vera difficoltà risiede nella natura stessa dei prodotti cosmetici e nella reazione della pelle delle labbra al caldo intenso. Anche i rossetti più pubblicizzati possono cedere davanti a condizioni climatiche estreme, lasciando tracce ovunque e compromettendo l’armonia dell’intero look.

Perché il rossetto non dura in estate e come eseguire un trucco a prova di caldo

Prima di scoprire come creare una combo labbra a prova di caldo è bene comprendere come mai il trucco fatica a restare intatto in estate. Il principale motivo per cui il trucco labbra tende a sbiadire o a sbavare durante le giornate calde è l’aumento della produzione di sebo e sudore, che va a combinarsi con l’umidità dell’ambiente circostante.

Le labbra non hanno ghiandole sebacee come il resto del viso, ma la pelle circostante produce oli che possono far scivolare il rossetto. Inoltre, i rossetti tradizionali, soprattutto quelli cremosi o lucidi, contengono ingredienti che si ammorbidiscono rapidamente con il calore, causando trasferimento e perdita di colore. Questo spiega perché anche dopo pochi minuti dall’applicazione, il risultato non corrisponde più alle aspettative iniziali.

Le makeup artist delle celebrità consigliano approcci specifici per contrastare questo fenomeno. Prima di tutto, la preparazione delle labbra è essenziale: idratazione leggera con un balsamo ad assorbimento rapido, tamponando l’eccesso prima del colore. Per un effetto a lunga tenuta, i rossetti liquidi opachi sono preferibili perché si fissano sulla pelle senza accumularsi nei contorni.

Una tecnica utile è quella di applicare uno strato sottile di colore, tamponarlo delicatamente con un fazzoletto e fissarlo con una cipria traslucida usando una barriera leggera: il risultato è un pigmento intenso che resiste anche al caldo più estremo senza seccare eccessivamente le labbra.

Oltre al prodotto giusto, la stratificazione intelligente fa la differenza. Lasciare che ogni strato si asciughi o fissi completamente prima di applicarne un altro riduce notevolmente il rischio di sbavature. Infine, la cura quotidiana delle labbra gioca un ruolo fondamentale: esfoliazioni leggere e idratazione costante preparano la pelle ad accogliere il trucco e mantenerlo stabile più a lungo.