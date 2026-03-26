La vera ricetta dei babà al rum, non provare a farne altre, prenderesti un abbaglio

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Il babà al rum non ammette scorciatoie: soffice, imbevuto e profumato, è un simbolo della tradizione napoletana da rispettare alla lettera. Quando si parla di babà al rum originale, non c’è spazio per interpretazioni o varianti improvvisate. Questo dolce iconico della pasticceria napoletana ha una struttura precisa, fatta di un impasto lievitato soffice e arioso, capace di assorbire perfettamente la bagna al rum. Cambiare ingredienti o procedimento significa perdere l’equilibrio che rende questo dolce unico. La vera ricetta del babà napoletano richiede tecnica, pazienza e attenzione ai dettagli: dalla lavorazione dell’impasto alla lievitazione, fino all’inzuppo nel rum. Ogni passaggio è fondamentale per ottenere quella consistenza spugnosa e quel sapore intenso che lo rendono inconfondibile. Chi prova a semplificare rischia davvero …

babà con il rum

Il babà al rum non ammette scorciatoie: soffice, imbevuto e profumato, è un simbolo della tradizione napoletana da rispettare alla lettera.

Quando si parla di babà al rum originale, non c’è spazio per interpretazioni o varianti improvvisate. Questo dolce iconico della pasticceria napoletana ha una struttura precisa, fatta di un impasto lievitato soffice e arioso, capace di assorbire perfettamente la bagna al rum. Cambiare ingredienti o procedimento significa perdere l’equilibrio che rende questo dolce unico.

La vera ricetta del babà napoletano richiede tecnica, pazienza e attenzione ai dettagli: dalla lavorazione dell’impasto alla lievitazione, fino all’inzuppo nel rum. Ogni passaggio è fondamentale per ottenere quella consistenza spugnosa e quel sapore intenso che lo rendono inconfondibile. Chi prova a semplificare rischia davvero di prendere un abbaglio.

Ingredienti della ricetta

  • 300 g di farina manitoba
  • 4 uova
  • 100 g di burro
  • 30 g di zucchero
  • 10 g di lievito di birra fresco
  • 1 pizzico di sale
  • 500 ml di acqua
  • 200 g di zucchero (per la bagna)
  • 200 ml di rum
  • Scorza di limone q.b.

Procedimento passo passo della ricetta

  • Sciogliere il lievito di birra in poca acqua tiepida.
  • In una ciotola unire farina e zucchero, poi aggiungere le uova una alla volta.
  • Incorporare il lievito sciolto e iniziare a lavorare l’impasto.
  • Aggiungere il burro morbido poco per volta, continuando a impastare fino a ottenere una consistenza elastica e appiccicosa.
  • Unire il sale e lavorare ancora fino a completo assorbimento.
  • Trasferire l’impasto negli stampi imburrati riempiendoli a metà.
  • Lasciare lievitare fino a quando l’impasto raggiunge il bordo degli stampi.
  • Cuocere in forno a 180°C per circa 25 minuti fino a doratura.
  • Preparare la bagna portando a ebollizione acqua, zucchero e scorza di limone.
  • Lasciare intiepidire e aggiungere il rum.
  • Immergere i babà nella bagna finché risultano ben imbevuti.
  • Strizzarli delicatamente e lasciarli riposare prima di servire.

Il babà al rum non è solo un dolce, ma una dichiarazione di fedeltà alla tradizione napoletana. La sua consistenza soffice, quasi elastica, e il profumo intenso del rum lo rendono inconfondibile e irresistibile. Prepararlo nel modo corretto significa rispettare una cultura gastronomica precisa, senza compromessi. Perché con il babà non si improvvisa: o si fa come si deve, oppure non è davvero un babà.