La vera ricetta dei babà al rum, non provare a farne altre, prenderesti un abbaglio

Il babà al rum non ammette scorciatoie: soffice, imbevuto e profumato, è un simbolo della tradizione napoletana da rispettare alla lettera. Quando si parla di babà al rum originale, non c’è spazio per interpretazioni o varianti improvvisate. Questo dolce iconico della pasticceria napoletana ha una struttura precisa, fatta di un impasto lievitato soffice e arioso, capace di assorbire perfettamente la bagna al rum. Cambiare ingredienti o procedimento significa perdere l’equilibrio che rende questo dolce unico. La vera ricetta del babà napoletano richiede tecnica, pazienza e attenzione ai dettagli: dalla lavorazione dell’impasto alla lievitazione, fino all’inzuppo nel rum. Ogni passaggio è fondamentale per ottenere quella consistenza spugnosa e quel sapore intenso che lo rendono inconfondibile. Chi prova a semplificare rischia davvero …

Il babà al rum non ammette scorciatoie: soffice, imbevuto e profumato, è un simbolo della tradizione napoletana da rispettare alla lettera.

Quando si parla di babà al rum originale, non c’è spazio per interpretazioni o varianti improvvisate. Questo dolce iconico della pasticceria napoletana ha una struttura precisa, fatta di un impasto lievitato soffice e arioso, capace di assorbire perfettamente la bagna al rum. Cambiare ingredienti o procedimento significa perdere l’equilibrio che rende questo dolce unico.

La vera ricetta del babà napoletano richiede tecnica, pazienza e attenzione ai dettagli: dalla lavorazione dell’impasto alla lievitazione, fino all’inzuppo nel rum. Ogni passaggio è fondamentale per ottenere quella consistenza spugnosa e quel sapore intenso che lo rendono inconfondibile. Chi prova a semplificare rischia davvero di prendere un abbaglio.

Ingredienti della ricetta

300 g di farina manitoba

4 uova

100 g di burro

30 g di zucchero

10 g di lievito di birra fresco

1 pizzico di sale

500 ml di acqua

200 g di zucchero (per la bagna)

200 ml di rum

Scorza di limone q.b.

Procedimento passo passo della ricetta

Sciogliere il lievito di birra in poca acqua tiepida.

In una ciotola unire farina e zucchero, poi aggiungere le uova una alla volta.

Incorporare il lievito sciolto e iniziare a lavorare l’impasto.

Aggiungere il burro morbido poco per volta, continuando a impastare fino a ottenere una consistenza elastica e appiccicosa.

Unire il sale e lavorare ancora fino a completo assorbimento.

Trasferire l’impasto negli stampi imburrati riempiendoli a metà.

Lasciare lievitare fino a quando l’impasto raggiunge il bordo degli stampi.

Cuocere in forno a 180°C per circa 25 minuti fino a doratura.

Preparare la bagna portando a ebollizione acqua, zucchero e scorza di limone.

Lasciare intiepidire e aggiungere il rum.

Immergere i babà nella bagna finché risultano ben imbevuti.

Strizzarli delicatamente e lasciarli riposare prima di servire.

Il babà al rum non è solo un dolce, ma una dichiarazione di fedeltà alla tradizione napoletana. La sua consistenza soffice, quasi elastica, e il profumo intenso del rum lo rendono inconfondibile e irresistibile. Prepararlo nel modo corretto significa rispettare una cultura gastronomica precisa, senza compromessi. Perché con il babà non si improvvisa: o si fa come si deve, oppure non è davvero un babà.