La vera ricetta dei babà al rum, non provare a farne altre, prenderesti un abbaglio

Il babà al rum non ammette scorciatoie: soffice, imbevuto e profumato, è un simbolo della tradizione napoletana da rispettare alla lettera.
Quando si parla di babà al rum originale, non c’è spazio per interpretazioni o varianti improvvisate. Questo dolce iconico della pasticceria napoletana ha una struttura precisa, fatta di un impasto lievitato soffice e arioso, capace di assorbire perfettamente la bagna al rum. Cambiare ingredienti o procedimento significa perdere l’equilibrio che rende questo dolce unico.
La vera ricetta del babà napoletano richiede tecnica, pazienza e attenzione ai dettagli: dalla lavorazione dell’impasto alla lievitazione, fino all’inzuppo nel rum. Ogni passaggio è fondamentale per ottenere quella consistenza spugnosa e quel sapore intenso che lo rendono inconfondibile. Chi prova a semplificare rischia davvero di prendere un abbaglio.
Ingredienti della ricetta
- 300 g di farina manitoba
- 4 uova
- 100 g di burro
- 30 g di zucchero
- 10 g di lievito di birra fresco
- 1 pizzico di sale
- 500 ml di acqua
- 200 g di zucchero (per la bagna)
- 200 ml di rum
- Scorza di limone q.b.
Procedimento passo passo della ricetta
- Sciogliere il lievito di birra in poca acqua tiepida.
- In una ciotola unire farina e zucchero, poi aggiungere le uova una alla volta.
- Incorporare il lievito sciolto e iniziare a lavorare l’impasto.
- Aggiungere il burro morbido poco per volta, continuando a impastare fino a ottenere una consistenza elastica e appiccicosa.
- Unire il sale e lavorare ancora fino a completo assorbimento.
- Trasferire l’impasto negli stampi imburrati riempiendoli a metà.
- Lasciare lievitare fino a quando l’impasto raggiunge il bordo degli stampi.
- Cuocere in forno a 180°C per circa 25 minuti fino a doratura.
- Preparare la bagna portando a ebollizione acqua, zucchero e scorza di limone.
- Lasciare intiepidire e aggiungere il rum.
- Immergere i babà nella bagna finché risultano ben imbevuti.
- Strizzarli delicatamente e lasciarli riposare prima di servire.
Il babà al rum non è solo un dolce, ma una dichiarazione di fedeltà alla tradizione napoletana. La sua consistenza soffice, quasi elastica, e il profumo intenso del rum lo rendono inconfondibile e irresistibile. Prepararlo nel modo corretto significa rispettare una cultura gastronomica precisa, senza compromessi. Perché con il babà non si improvvisa: o si fa come si deve, oppure non è davvero un babà.