La regola del 2-2-2 che salva le relazioni lunghe dalla noia: cosa rivelano gli esperti

Se avvertite che la relazione sta diventando lunga e noiosa dovete conoscere la regola del 2-2-2. Per gli esperti è una salvezza.

Far durare a lungo una relazione non è semplice. Il tempo che passa può togliere l’entusiasmo iniziale dello stare insieme e a lungo andare quei difetti prima amati potrebbero diventare macigni dal peso enorme che portano litigi e incomprensioni. Bisogna prendersi cura dell’amore continuamente o la storia vacillerà arrivando alla fine.

Il “per sempre” oggi è un concetto che poche persone fanno proprio. Tante coppie cedono alle prime difficoltà dimenticando presto l’amore che le ha spinte a stare insieme. A volte è inevitabile, con il tempo vengono fuori differenze insormontabili e il distacco è quasi naturale da entrambe le parti. Altre volte, invece, il fuoco della passione inizia ad affievolirsi ma i partner hanno due scelte.

Lasciare che la fiamma si spenga definitivamente continuando ognuno la propria vita su binari differenti oppure intervenire e prendersi cura di quella fiamma cercando di alimentarla nuovamente.

Secondo gli esperti affinché la relazione rimanga viva è necessario puntare ad un’ottima qualità del tempo trascorso insieme. E per farlo si può seguire la regola del 2-2-2, semplice ma molto efficace.

Come funziona la regola del 2-2-2 per la serenità in amore

La regola prevede di stabilire scadenze regolari per mantenere impegni reciproci e far diventare l’attenzione verso la coppia una sana abitudine concreta. 2-2-2 ossia ogni due settimane una serata insieme da soli per condividere un’attività o semplicemente parlare.

Ogni due mesi un weekend lontani dalla routine quotidiana, una gita fuori porta per creare nuovi ricordi. Ogni due anni, infine, una settimana di vacanza da soli per una riconnessione più profonda.

In questa regola occorre concentrarsi, dunque, su tre momenti condivisi in tempi diversi per riaccendere la fiamma dell’amore ed evitare che la quotidianità porti la relazione ad un livello basso e senza qualità. I tre momenti sono una priorità, vanno scritti sull’agenda e non saltati altrimenti si rischia l’allontanamento.

Fin da subito bisogna concordare giorni fissi per la serata bisettimanale, scegliere il fine settimana in cui recarsi in una destinazione lontana dalla propria città e il periodo dell’anno in cui partire per una vacanza lunga (settimana biennale).

Quando si sta insieme, però, è fondamentale che il tempo sia di qualità. Niente distrazioni al cellulare o pensieri di lavoro. L’obiettivo è riscoprirsi, comunicare e ritrovarsi. Concludiamo dicendo che la regola è personalizzabile.

Si può trasformare in 1-2-1, ad esempio, l’importante è programmare del tempo insieme da soli.