La nocciola che scrocchia | ora i cookie sono da urlo

Cookie alle nocciole: con la nocciola che scrocchia credimi diventano da urlo, ora si che una teglia non basta! Salva la ricetta!
I cookie ti piacciono? Beh allora senti a me, e provali alle nocciole, se ti dico che appena li metti a tavola spariscono non esagero nemmeno un po’. Non c’è davvero modo di resistergli, ebbene si, sono croccanti al punto giusto e hanno un cuore morbido e goloso di cioccolato che non deve mai mancare, rendendoli così buoni che una teglia non basterà te lo anticipo.
La cosa bella dei cookie alle nocciole è che si preparano in pochissimo tempo, con ingredienti semplici e che abbiamo tutti in casa. Parliamo come saprai probabilmente, di un mix di farina, burro, zucchero, uova, cioccolato e naturalmente le nocciole, che aggiungeranno alla ricetta classica quella nota in più che li rende irresistibili. E poi credimi, che il profumo che invade la cucina mentre cuociono in forno è già una tentazione, tanto che ti viene voglia di assaggiarli ancora prima che siano pronti.
Cookie alle nocciole: un crunch che li rende ancora più golosi!
Ora non ti resta quindi che provarli anche tu e vedrai che questi cookie alle nocciole non solo sono facilissimi da fare ma anche i più buoni che probabilmente hai provato finora. Dunque basta chiacchiere, allaccia il grembiule, scalda il forno e mettiamo subito le mani in pasta, vedrai che risultato poi. Iniziamo!
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per i Cookie alle nocciole
Per circa 40 biscotti
- 375 g di farina 00
- 300 g di burro
- 150 g di zucchero
- 180 g di zucchero di canna
- 150 g di nocciole tostate
- 80 g di gocce di cioccolato fondente
- 60 g di cioccolato fondente in scaglie
- 1/2 bustina di lievito per dolci in polvere
- 3 uova
- 1 pizzico di sale
Come si preparano i Cookie alle nocciole
- Per prima cosa metti il burro morbido in una ciotola capiente, aggiungi lo zucchero bianco e lo zucchero di canna e inizia a lavorare con una frusta o con un cucchiaio di legno finché non ottieni una crema liscia.
- Rompi poi le uova e uniscile una alla volta, mescolando bene ogni volta e aggiungi un pizzico di sale, che serve a esaltare il sapore e continua a girare. Ora setaccia la farina insieme al lievito e aggiungila poco per volta al composto e quando l’impasto diventa denso, inizia a lavorarlo con le mani o con una spatola. A questo punto unisci le gocce di cioccolato, le scaglie di fondente e infine le nocciole tostate tagliate grossolanamente.
- Impasta giusto il tempo di distribuire bene tutti gli ingredienti e sarà pronto. Prendi quindi una teglia e rivestila con carta forno, poi con un cucchiaio o con le mani forma delle palline grandi più o meno come una noce e sistemale sulla teglia, lasciando un po’ di spazio tra una e l’altra perché in forno si allargheranno. Inforna a 180 gradi per circa 10 minuti e quando vedi i bordi dorati, anche se il centro resta più morbido, sono pronti.
- Toglili subito dal forno, altrimenti diventano secchi e lasciali raffreddare un po’ sulla teglia senza toccarli perché rischi di romperli. Appena si raffreddano goditi i tuoi cookie alle nocciole e vedi se non sono ancora più buoni di quelli classici. Se poi adori ricette come questa, prova anche i biscotti alla nutella e credimi, ti chiederanno tutti la ricetta, provare per credere. Buon appetito!