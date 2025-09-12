La nocciola che scrocchia | ora i cookie sono da urlo

Cookie alle nocciole: con la nocciola che scrocchia credimi diventano da urlo, ora si che una teglia non basta! Salva la ricetta! I cookie ti piacciono? Beh allora senti a me, e provali alle nocciole, se ti dico che appena li metti a tavola spariscono non esagero nemmeno un po’. Non c’è davvero modo di resistergli, ebbene si, sono croccanti al punto giusto e hanno un cuore morbido e goloso di cioccolato che non deve mai mancare, rendendoli così buoni che una teglia non basterà te lo anticipo. La cosa bella dei cookie alle nocciole è che si preparano in pochissimo tempo, con ingredienti semplici e che abbiamo tutti in casa. Parliamo come saprai probabilmente, di un mix di farina, …

Cookie alle nocciole: con la nocciola che scrocchia credimi diventano da urlo, ora si che una teglia non basta! Salva la ricetta!

I cookie ti piacciono? Beh allora senti a me, e provali alle nocciole, se ti dico che appena li metti a tavola spariscono non esagero nemmeno un po’. Non c’è davvero modo di resistergli, ebbene si, sono croccanti al punto giusto e hanno un cuore morbido e goloso di cioccolato che non deve mai mancare, rendendoli così buoni che una teglia non basterà te lo anticipo.

La cosa bella dei cookie alle nocciole è che si preparano in pochissimo tempo, con ingredienti semplici e che abbiamo tutti in casa. Parliamo come saprai probabilmente, di un mix di farina, burro, zucchero, uova, cioccolato e naturalmente le nocciole, che aggiungeranno alla ricetta classica quella nota in più che li rende irresistibili. E poi credimi, che il profumo che invade la cucina mentre cuociono in forno è già una tentazione, tanto che ti viene voglia di assaggiarli ancora prima che siano pronti.

Cookie alle nocciole: un crunch che li rende ancora più golosi!

Ora non ti resta quindi che provarli anche tu e vedrai che questi cookie alle nocciole non solo sono facilissimi da fare ma anche i più buoni che probabilmente hai provato finora. Dunque basta chiacchiere, allaccia il grembiule, scalda il forno e mettiamo subito le mani in pasta, vedrai che risultato poi. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Cookie alle nocciole

Per circa 40 biscotti

375 g di farina 00

300 g di burro

150 g di zucchero

180 g di zucchero di canna

150 g di nocciole tostate

80 g di gocce di cioccolato fondente

60 g di cioccolato fondente in scaglie

1/2 bustina di lievito per dolci in polvere

3 uova

1 pizzico di sale

Come si preparano i Cookie alle nocciole