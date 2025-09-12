La nocciola che scrocchia | ora i cookie sono da urlo

di

Cookie alle nocciole: con la nocciola che scrocchia credimi diventano da urlo, ora si che una teglia non basta! Salva la ricetta! I cookie ti piacciono? Beh allora senti a me, e provali alle nocciole, se ti dico che appena li metti a tavola spariscono non esagero nemmeno un po’. Non c’è davvero modo di resistergli, ebbene si, sono croccanti al punto giusto e hanno un cuore morbido e goloso di cioccolato che non deve mai mancare, rendendoli così buoni che una teglia non basterà te lo anticipo. La cosa bella dei cookie alle nocciole è che si preparano in pochissimo tempo, con ingredienti semplici e che abbiamo tutti in casa. Parliamo come saprai probabilmente, di un mix di farina, …

Cookie alle nocciole pourfemme.it

Cookie alle nocciole: con la nocciola che scrocchia credimi diventano da urlo, ora si che una teglia non basta! Salva la ricetta!

I cookie ti piacciono? Beh allora senti a me, e provali alle nocciole, se ti dico che appena li metti a tavola spariscono non esagero nemmeno un po’. Non c’è davvero modo di resistergli, ebbene si, sono croccanti al punto giusto e hanno un cuore morbido e goloso di cioccolato che non deve mai mancare, rendendoli così buoni che una teglia non basterà te lo anticipo.

Cookie alle nocciole pourfemme.it
Cookie alle nocciole pourfemme.it

La cosa bella dei cookie alle nocciole è che si preparano in pochissimo tempo, con ingredienti semplici e che abbiamo tutti in casa. Parliamo come saprai probabilmente, di un mix di farina, burro, zucchero, uova, cioccolato e naturalmente le nocciole, che aggiungeranno alla ricetta classica quella nota in più che li rende irresistibili. E poi credimi, che il profumo che invade la cucina mentre cuociono in forno è già una tentazione, tanto che ti viene voglia di assaggiarli ancora prima che siano pronti.

Cookie alle nocciole: un crunch che li rende ancora più golosi!

Ora non ti resta quindi che provarli anche tu e vedrai che questi cookie alle nocciole non solo sono facilissimi da fare ma anche i più buoni che probabilmente hai provato finora. Dunque basta chiacchiere, allaccia il grembiule, scalda il forno e mettiamo subito le mani in pasta, vedrai che risultato poi. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi

Ingredienti per i Cookie alle nocciole

Per circa 40 biscotti

  • 375 g di farina 00
  • 300 g di burro
  • 150 g di zucchero
  • 180 g di zucchero di canna
  • 150 g di nocciole tostate
  • 80 g di gocce di cioccolato fondente
  • 60 g di cioccolato fondente in scaglie
  • 1/2 bustina di lievito per dolci in polvere
  • 3 uova
  • 1 pizzico di sale

Come si preparano i Cookie alle nocciole

  1. Per prima cosa metti il burro morbido in una ciotola capiente, aggiungi lo zucchero bianco e lo zucchero di canna e inizia a lavorare con una frusta o con un cucchiaio di legno finché non ottieni una crema liscia.
  2. Rompi poi le uova e uniscile una alla volta, mescolando bene ogni volta e aggiungi un pizzico di sale, che serve a esaltare il sapore e continua a girare. Ora setaccia la farina insieme al lievito e aggiungila poco per volta al composto e quando l’impasto diventa denso, inizia a lavorarlo con le mani o con una spatola. A questo punto unisci le gocce di cioccolato, le scaglie di fondente e infine le nocciole tostate tagliate grossolanamente.
  3. Impasta giusto il tempo di distribuire bene tutti gli ingredienti e sarà pronto. Prendi quindi una teglia e rivestila con carta forno, poi con un cucchiaio o con le mani forma delle palline grandi più o meno come una noce e sistemale sulla teglia, lasciando un po’ di spazio tra una e l’altra perché in forno si allargheranno. Inforna a 180 gradi per circa 10 minuti e quando vedi i bordi dorati, anche se il centro resta più morbido, sono pronti.
  4. Toglili subito dal forno, altrimenti diventano secchi e lasciali raffreddare un po’ sulla teglia senza toccarli perché rischi di romperli. Appena si raffreddano goditi i tuoi cookie alle nocciole e vedi se non sono ancora più buoni di quelli classici. Se poi adori ricette come questa, prova anche i biscotti alla nutella e credimi, ti chiederanno tutti la ricetta, provare per credere. Buon appetito!
Gestione cookie