KIKO San Valentino 2023: scopriamo la collezione Powerful Love

Che si abbia o meno un innamorato, San Valentino alle porte non è forse ugualmente un’ottima scusante per celebrare l’amore in qualsiasi sua forma, anche se questo dovesse significare onorare quello per sé stessi? Certo è che, seguendo questa filosofia, avremo sempre qualcuno a cui destinare un pensiero. E sì, anche gli auto-regali sono contemplati!

Ad offrire la soluzione ad ogni entusiasta make-up addicted è proprio KIKO, la quale ha ideato una romantica collezione ispirata proprio al tema. Ecco una selezione dei nostri prodotti preferiti, che potrebbero presto diventare anche i vostri.

Powerful Love Ruby Cheeck Duo Creamy Blush

Foto Credits | KIKO

Non potremmo che iniziare la nostra mini selezione con un blush in crema, vista la sua centralità nel panorama tendenze trucco del momento: il rilascio colore risulta intenso e la texture morbida, perfetta

al fine di valorizzare i lineamenti del viso con un delizioso colorito ad effetto bonne mine.

La finitura è poi una piacevolissima combo tra opaca e radiosa, con un risultato sofisticato e luminoso sulla pelle. La pratica confezione dotata di specchio ne offre due differenti tonalità, oltre alla comodità di poter effettuare eventuali ritocchi durante il corso della giornata.

Powerful Love Gemstones Rainbow Eyeshadow Palette

Foto Credits | KIKO

Continuiamo poi con una palette, ma questa volta dedicata agli occhi: gli ombretti presenti in essa sono 5, diversificati nei finish tra meravigliosi opachi e metallici, caratterizzati da una scrivenza piena ed una texture facilmente sfumabile. La gradazione di tonalità, inoltre, la rende adatta a creare look tra i più disparati sia per il giorno che per la sera.

Powerful Love Volume & Curling Mascara

Foto Credits | KIKO

Chiudiamo infine in bellezza con un mascara nero ad effetto volumizzante ed allungante, efficace da solo ma soprattutto l’ideale per ultimare un look occhi come da manuale. Lo sguardo appare aperto e definito grazie al particolare applicatore il quale permette di ottenere risultati diversi in base a come lo si applica. Arricchito da olii di jojoba e ricino, presenta una texture scorrevole che non prevede grumi!