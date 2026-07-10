Kate Middleton e il Segreto Energetico del Flapjack: L’Alimento Chiave per le Attività Fisiche Prolungate

Una corsa contro il tempo, tre cime gelide e uno zaino leggero: tra passi veloci e fiato corto, la ricarica arriva da una merenda calda di casa. Piccola, dorata, perfetta nel palmo. È lì che capisci che l’energia non sempre fa rumore: a volte profuma di burro e miele.

Le immagini che circolano di Kate Middleton impegnata nella National Three Peaks Challenge hanno acceso una curiosità semplice: cosa mangia chi deve tenere il passo per ore? Non esistono note ufficiali su tempistiche e menu completi; sappiamo però che, in contesti del genere, una merenda compatta e sostanziosa diventa più di un dettaglio. È un ponte tra uno sforzo e il successivo.

La Three Peaks è una prova concreta: tre montagne del Regno Unito in 24 ore, circa 37 km di cammino e oltre 3.000 metri di dislivello. Ritmi serrati, soste brevi, margini stretti. In questi scenari, il corpo non perdona cali di energia. Serve qualcosa che stia in tasca, non sbricioli la concentrazione e regali benzina rapida senza chiedere troppo allo stomaco.

Qui entra in scena un classico britannico: il flapjack. Non è una moda. È un quadrato di avena legato da burro e sciroppo (o miele), spesso con semi o frutta secca. Sembra un dolce della nonna, ma in realtà è un piccolo algoritmo per chi fa attività fisiche prolungate.

Cos’è il flapjack e perché funziona

Dietro la sua semplicità c’è una logica chiara. L’avena offre carboidrati complessi e fibre che rilasciano zuccheri lenti, evitando picchi e crolli. Sciroppo o miele danno spinta immediata. I grassi del burro (o delle alternative vegetali) allungano la durata della ricarica. In media, una porzione da 60 g apporta 250-300 kcal, 35-40 g di carboidrati, 3-5 g di fibra, 10-12 g di grassi: un profilo che si adatta bene allo sforzo di resistenza.

Perché piace a chi si muove? Sta tutto nel ritmo. In salita vuoi una mossa pronta, in cresta ti serve continuità. Il flapjack fa entrambe le cose: un po’ sprint, un po’ maratona. E non si sbriciola in mille pezzi nello zaino, fattore spesso sottovalutato.

Quando mangiarlo: prima, durante, dopo

Prima: 60-90 minuti prima dell’uscita, mezzo flapjack con acqua va bene se hai già fatto colazione. Se parti a digiuno, una porzione intera resta digeribile.

Durante: per sforzi oltre 90 minuti, molti preparatori consigliano 30-60 g di carboidrati l’ora. Un flapjack copre buona parte della quota senza invadere lo stomaco. Spezzalo in due o tre morsi a intervalli regolari.

Dopo: abbinato a una fonte proteica (yogurt, latte, una manciata di frutta secca), aiuta il recupero e ricarica le scorte di glicogeno.

Dettagli utili. Se hai lo stomaco sensibile, scegli versioni con meno frutta secca e semi. Se il caldo è intenso, preferisci ricette con meno burro: la consistenza resta, la digeribilità migliora. In casa, parti da un rapporto semplice: 2 parti di fiocchi d’avena e 1 di legante (sciroppo + burro), poi personalizza con uvetta, noci o cioccolato fondente.

Torniamo all’immagine iniziale: una sosta breve, un morso che scalda. Forse è questo che colpisce: tra piani perfetti e imprevisti di montagna, vince ancora la semplicità. Un quadrato d’avena che parla la lingua del corpo. Viene da chiedersi: nel tuo zaino, oggi, cosa occupa lo spazio del superfluo che potresti lasciare a un gesto così essenziale?