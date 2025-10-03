Ecco 3 modelli di jeans di tendenza nell’autunno 2025: ti svelo quali sono

Quali sono i migliori jeans di questa stagione e gli abbinamenti più cool? Voglio spiegartelo in poche e semplici parole. Ti assicuro che ti innamorerai di questi pantaloni!

Con l’arrivo dell’autunno 2025, il denim si conferma uno dei protagonisti assoluti del guardaroba. Le tendenze di stagione puntano su silhouette nuove e su un ritorno a linee più strutturate, pulite ma con carattere. I jeans smettono di essere un capo basic e diventano un vero e proprio statement, grazie a tagli studiati, lavaggi profondi e dettagli mirati.

Tra i modelli che stanno conquistando le passerelle e lo street style si distinguono tre stili chiave: il bootcut allungato, il baggy a vita bassa e lo straight con taglio strutturato. Tutti e tre offrono alternative interessanti a chi vuole rinnovare il proprio guardaroba senza rinunciare alla comodità, ma con un occhio ben attento alle nuove proporzioni e ai giochi di volume.

3 modelli di jeans super in voga nell’autunno 2025

Il primo modello è il bootcut, rivisitato in chiave snella e slanciata. La linea segue delicatamente la gamba, aprendosi leggermente solo nella parte finale. Si tratta di una versione più elegante e sobria del classico pantalone a zampa, perfetta da indossare con stivaletti a punta o scarpe con tacco.

L’effetto ottico è di allungamento della figura, soprattutto se si sceglie un lavaggio scuro e uniforme. È un modello versatile, adatto sia a look da ufficio con blazer che ad abbinamenti più casual con maglioni oversize o cappotti lunghi. Accanto a questo, il jeans baggy torna alla ribalta, ma con una particolarità: la vita si abbassa, richiamando l’estetica anni 2000.

A differenza delle versioni passate, però, oggi questo modello viene proposto in tessuti più morbidi e cadenti, che accompagnano il movimento del corpo senza rigidità. La gamba è ampia, spesso leggermente pieghettata sul fianco, e crea un gioco interessante con top corti, camicie annodate o giacche cropped.

È un’opzione audace, ma sorprendentemente comoda e d’effetto, soprattutto se interpretata in chiave urbana e rilassata. Il terzo jeans che ti consiglio è il jeans dritto con taglio architetturale, che si distingue per una struttura più scolpita della gamba.

Non è né skinny né totalmente wide-leg: segue la linea naturale del corpo ma con un’inarcatura leggera che dona movimento e originalità. Questo tipo di jeans si abbina bene a look minimalisti e raffinati, perfetti per chi ama uno stile curato ma non eccessivo. Abbinato a camicie infilate, blazer dal taglio pulito o maglie a costine, crea un equilibrio sofisticato tra casual e sartoriale.

Tendenze jeans autunno 2025: il colore

In questa stagione, il colore fa la differenza. Il denim scuro – dall’indaco intenso fino al nero profondo – è la scelta più raffinata, spesso arricchita da cuciture visibili, orli spaccati, pieghe verticali o tasche evidenti. Non si tratta più di scegliere un semplice paio di jeans, ma di selezionare un capo che definisce l’intero look.