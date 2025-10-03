Ecco 3 modelli di jeans di tendenza nell’autunno 2025: ti svelo quali sono

Con l’arrivo dell’autunno 2025, il denim si conferma uno dei protagonisti assoluti del guardaroba. Le tendenze di stagione puntano su silhouette nuove e su un ritorno a linee più strutturate, pulite ma con carattere. I jeans smettono di essere un capo basic e diventano un vero e proprio statement, grazie a tagli studiati, lavaggi profondi e dettagli mirati.
Tra i modelli che stanno conquistando le passerelle e lo street style si distinguono tre stili chiave: il bootcut allungato, il baggy a vita bassa e lo straight con taglio strutturato. Tutti e tre offrono alternative interessanti a chi vuole rinnovare il proprio guardaroba senza rinunciare alla comodità, ma con un occhio ben attento alle nuove proporzioni e ai giochi di volume.
3 modelli di jeans super in voga nell’autunno 2025
Il primo modello è il bootcut, rivisitato in chiave snella e slanciata. La linea segue delicatamente la gamba, aprendosi leggermente solo nella parte finale. Si tratta di una versione più elegante e sobria del classico pantalone a zampa, perfetta da indossare con stivaletti a punta o scarpe con tacco.
L’effetto ottico è di allungamento della figura, soprattutto se si sceglie un lavaggio scuro e uniforme. È un modello versatile, adatto sia a look da ufficio con blazer che ad abbinamenti più casual con maglioni oversize o cappotti lunghi. Accanto a questo, il jeans baggy torna alla ribalta, ma con una particolarità: la vita si abbassa, richiamando l’estetica anni 2000.
A differenza delle versioni passate, però, oggi questo modello viene proposto in tessuti più morbidi e cadenti, che accompagnano il movimento del corpo senza rigidità. La gamba è ampia, spesso leggermente pieghettata sul fianco, e crea un gioco interessante con top corti, camicie annodate o giacche cropped.
È un’opzione audace, ma sorprendentemente comoda e d’effetto, soprattutto se interpretata in chiave urbana e rilassata. Il terzo jeans che ti consiglio è il jeans dritto con taglio architetturale, che si distingue per una struttura più scolpita della gamba.
Non è né skinny né totalmente wide-leg: segue la linea naturale del corpo ma con un’inarcatura leggera che dona movimento e originalità. Questo tipo di jeans si abbina bene a look minimalisti e raffinati, perfetti per chi ama uno stile curato ma non eccessivo. Abbinato a camicie infilate, blazer dal taglio pulito o maglie a costine, crea un equilibrio sofisticato tra casual e sartoriale.
Tendenze jeans autunno 2025: il colore
In questa stagione, il colore fa la differenza. Il denim scuro – dall’indaco intenso fino al nero profondo – è la scelta più raffinata, spesso arricchita da cuciture visibili, orli spaccati, pieghe verticali o tasche evidenti. Non si tratta più di scegliere un semplice paio di jeans, ma di selezionare un capo che definisce l’intero look.