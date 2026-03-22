INTERVISTA ESCLUSIVA – Alessio Chiodini, l’ex di Un Posto al Sole dato per morto: “Mio padre il primo a darmi la triste notizia”

Tantissimi attori, negli anni, si sono messi in gioco davanti alle telecamere di Un posto al sole, così come in passato fece persino Serena Rossi, Serena Autieri e tanti altri. Qui figura anche Alessio Chiodini, che il pubblico ha potuto conoscere nel ruolo di Sandro Ferri.

Nel tempo sono state davvero tantissime le collaborazioni messe in atto da Alessio Chiodini, diplomato all’Accademia di recitazione Teatro Senza Tempo, che in campo cinematografico ha avuto modo di prendere parte ai film Il setaccio della notte (2018) e Vacanze di Natale 2011, ma anche a serie TV come, appunto, Un posto al sole, Don Matteo, La ladra, I Cesaroni e tanto altro ancora.

In queste ultime ore, però, abbiamo avuto modo di vedere l’attore protagonista della scena non soltanto per i suoi lavori in teatro, bensì per una fake news riguardante la sua morte, circolata sui social network. La notizia, inevitabilmente, ha creato un grandissimo clamore, tenendo conto del fatto che proprio recentemente un volto noto della serie TV, come nel caso di Luisa Amatucci (Silvia Graziani), ha deciso di parlare a cuore aperto di quello che le stava succedendo, ovvero un tumore all’endometrio.

Alessio Chiodini, però, fortunatamente è vivo e vegeto, gode di ottima salute e soprattutto ha deciso di rispondere alle fake news con il sorriso, rassicurando i propri fan.

Noi di PourFemme, dopo aver letto il post sui social network dello stesso attore che confermava di essere ancora in vita, lo abbiamo intervistato per farci raccontare cosa è successo davvero.

Dopo La ladra e Un Posto al Sole è iniziata una carriera incredibile. Guardando al tuo percorso, c’è qualcosa che oggi non rifaresti più?

Grazie per “l’incredibile” , tutto ciò che ho fatto e faccio è frutto di passione , dedizione e sacrificio per un lavoro che amo dal primo giorno in cui ho avuto la fortuna di poterlo chiamare “lavoro” ed in virtù di questo non rinnego nulla, ogni esperienza (bella o meno bella) e’ stata comunque motivo di crescita personale e professionale

Nonostante siano trascorsi molti anni dal tuo addio a Un Posto al Sole, il ruolo di Sandro e la storia con Claudio hanno lasciato il segno. Hai mai pensato di tornare sul set?

La mia porta verso la famiglia di “Upas” (Un posto al sole ndr) è sempre aperta, ho ricordi bellissimi di un luogo che mi ha dato tanta felicita’ e in cui ho conosciuto persone a cui mi sono legato molto, cosi’ come al personaggio di Sandro, se gli autori decideranno di scrivere nuovamente una storia per il mio personaggio saro’ felice di accoglierla.

Hai reagito con ironia alla fake news sulla tua morte, ma hai riso davvero appena hai letto i vari post pubblicati sui social?

È stato mio padre a girarmi per primo la “triste notizia”… devo dire mi ha fatto un po’ impressione leggere su di me una notizia del genere, poi sono cominciate ad arrivare chiamate e messaggi di persone molto preoccupate per me.