INTERVISTA ESCLUSIVA A Lorenzo Giovannelli, in arte Seltsam: “Un video è una canzone senza musica”

Sui social network siamo abituati a vederlo mettersi in gioco con racconti familiari incredibili. Lui si chiama Lorenzo Giovannelli e, nel 2001, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza: oggi sta cercando di inseguire i suoi sogni. Stiamo parlando di Seltsam.

Nel corso degli ultimi anni è diventato una vera e propria star sui social network: i suoi video sono diventati virali, insieme al cane Ettore, che inspiegabilmente parla spagnolo e alla piccola Circe, entrata da poco a far parte della sua vita.

In questo frangente, poi, il giovane artista è diventato in men che non si dica un grande influencer. Della sua vita privata sappiamo tutto e niente, al tempo stesso: non è fidanzato, ha amici incredibili che si mettono in gioco insieme a lui e, recentemente, con il suo nome d’arte ha tentato la scalata di Sanremo, partecipando a Sanremo Giovani, in vista del Festival di Sanremo vero e proprio, andato in onda solo qualche settimana fa.

Il brano che sentiamo molto spesso sui social network è “Scusa mamma se…”, che racconta l’incredibile rapporto con sua madre, ma al tempo stesso anche il modo in cui è cambiata la vita per chi non fa più parte degli anni ’90. Noi di PourFemme lo abbiamo intervistato per voi e ci ha raccontato molto della sua vita.

Racconti la tua vita attraverso i social, anche in chiave ironica, insieme alla tua famiglia che si presta moltissimo al gioco delle verità… quando hai capito che questa poteva essere la chiave giusta per abbracciare moltissime persone che, poi, si rivedono nei tuoi racconti?

Non ho mai pensato a strategie e cose del genere, ho solo detto, sarebbe bello parlare della mia famiglia e della mia vita, perché alla fine ogni canzone parla di quello, parla della mia vita. Un video è solo una parte di canzone senza musica.

Molto spesso nei tuoi video è possibile leggere messaggi ironici di tuo padre che, in un certo qual modo, ti invita a lasciare il nido. Pensi ci sia davvero un’età per lasciare casa dei genitori, oppure siamo davvero incastrati in un modo che ci chiede tutto e subito, anche di crescere?

Penso che alla mia generazione sia richiesto di crescere troppo velocemente, di assumersi responsabilità che sono il triplo di quelle che avevano i nostri genitori all nostra età. Comprati una casa, fai figli presto, ma non si ricordano che quando erano giovani loro, le case costavano la metà al metro quadro e la vita costava molto meno.

Sui social sei una vera star, insieme a Ettore (che parla spagnolo) e alla piccola Circe, che è tenerissima: ma quali sono i tuoi progetti e impegni in agenda per il futuro?

Non sarò mai una star! Sono un ragazzo di quartiere, un cantante di quartiere, fortunato di avere ciò che ha! Il futuro? Ah boh chi lo sa..in questa carriera le cose succedono quando meno te l’aspetti, l’importante è viversi la propria quotidianità.. ad esempio.. speriamo che quest’anno escano presto le pesche..perché non ce la faccio più a mangiare mele.