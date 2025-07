L’insalata di polpo morbidissima come al ristorante, i segreti della ricetta spiegati passo dopo passo

Stupite tutti portando in tavola un’insalata di polpo perfetta, morbida e succulenta, seguendo questi piccoli segreti della ricetta che in estate non si può non realizzare, verrà buonissima come quella che gustate al ristorante.

Il polpo bollito e condito all’insalata è il piatto perfetto per un pranzo estivo sfizioso, non può davvero mancare in tavola perché è delizioso ma la ricetta può essere un po’ ostica, per questo abbiamo preparato per tutte voi una sorta di guida con i segreti usati dagli chef per un risultato perfetto.

A voi non resta che seguire le indicazioni passo dopo passo per servire ai vostri ospiti una specialità degna dei ristoranti di pesce stellati!

Tutti i segreti della ricetta dell’insalata di polpo

Il primo segreto per ottenere un risultato perfetto è di usare un polpo congelato. Anche se lo comprare fresco vi suggeriamo di metterlo in freezer per almeno 48 ore. Il motivo è presto spiegato: il freddo ammorbidisce le fibre e il mollusco sarà più tenero una volta cotto.

Il tappo di sughero nell’acqua di cottura, invece, è una specie di leggenda metropolitana perché non vi assicura l’ammorbidimento della carne.

Un passaggio fondamentale a cui dovete invece stare attente è l’arricciatura dei tentacoli. Immergete il polpo nell’acqua bollente tenendolo per la testa due secondi, alzatelo e immergetelo di nuovo per tre o quattro volte.

Tuffate il polpo nell’acqua e lasciatelo cuocere per un tempo che varia in base al peso, considerate circa 40 minuti per un mollusco da un chilo.

Infine tra i segreti che oramai tutti sanno c’è che il polpo si deve raffreddare nel suo brodo di cottura. Quindi se volete prepararlo per la cena cuocetelo al mattino, se volete gustarlo a pranzo fatelo la sera precedente.

Ingredienti per quattro persone

1 kg di polpo

1 carota

1 costa di sedano

1 cipolla piccola

2 foglie di alloro

1 limone

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 spicchio di aglio

1 ciuffo di prezzemolo fresco tritato

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe nero macinato

Preparazione

Pulite il polpo togliendo becco, occhi e interiora, lavatelo. Ponete acqua abbondante in una pentola capiente, portatela a ebollizione unendo le foglie di alloro, la cipolla sbucciata, la carota pelata e la costa di sedano. Immergete il polpo nel brodo bollente come indicato prima, per tre volte tenendolo dalla testa così si arricciano i tentacoli. Lasciatelo cuocere a fuoco basso per 40–45 minuti. Spegnete il fuoco e fatelo raffreddare nel suo brodo. Quando è freddo tagliatelo a pezzi, se volete eliminate la pelle. Mettetelo in una insalatiera e condite con il succo di limone, olio, aglio e prezzemolo tritati. Mescolate, fate riposare mezzora in frigo, coperta con pellicola e infine servite la vostra buonissima insalata di polpo decorando con fettine di limone.

Infine vi suggeriamo di scoprire gli antipasti estivi sfiziosi che trovate nella nostra raccolta di ricette, troverete altre idee per i vostri menu super appetitosi.