Il miglior antipasto di Natale si fa con il polipo: questa ricetta ti farà fare un figurone

Una cottura lenta e attenta assicura tenerezza e gusto. Basta qualche ingrediente fresco e un’emulsione leggera per un piatto scenografico. Servito con vino bianco o prosecco, conquisterà occhi e palato.

Quando si parla di Natale, la tavola diventa il vero protagonista delle feste. Tra luci, addobbi e profumi, il cibo diventa un mezzo per stupire amici e parenti. Se vuoi iniziare il pranzo natalizio con un tocco di classe, l’antipasto di polipo è la scelta perfetta: elegante, saporito e sorprendentemente semplice da preparare. Il polipo, spesso considerato un ingrediente impegnativo, può diventare protagonista di un antipasto raffinato.

La sua carne soda e delicata si presta a preparazioni che valorizzano sia il gusto che la presentazione. Il segreto per un polipo tenero è una cottura lenta e attenta: troppo rapida e rischierai una consistenza gommosa, troppo lunga e perderai la sua naturale dolcezza. La prima regola, quindi, è scegliere un polipo fresco di qualità, preferibilmente proveniente da pesca locale. Vediamo adesso quali sono tutti gli ingredienti che ti serviranno per preparare un’ottima alternativa alle girelle di pancarré.

Ingredienti per l’insalata di di polipo (4-6 persone)

1 polipo fresco da circa 1,2 kg

500 g di patate piccole

1 foglia di alloro

5-6 grani di pepe nero

1 fetta di limone

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

Succo di 1 limone

1 ciuffo di prezzemolo fresco

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Olive taggiasche (facoltativo)

Pomodorini confit (facoltativo)

Procedimento per il miglior antipasto di Natale

Lava il polipo sotto acqua corrente, rimuovendo eventuali impurità. Porta a ebollizione una pentola d’acqua con alloro, pepe e fetta di limone. Immergi il polipo tre volte nell’acqua bollente (per mantenere la carne tenera) e poi lascialo cuocere a fuoco lento per 40-50 minuti, finché sarà morbido. Verifica la cottura punzecchiando i tentacoli con una forchetta: devono risultare teneri ma compatti. Lava e lessa le patate con la buccia in acqua leggermente salata fino a quando saranno morbide (circa 20 minuti) Scolale, pelale e tagliale a tocchetti. In una ciotola, emulsiona l’olio extravergine con il succo di limone, un pizzico di sale e pepe. Trita finemente il prezzemolo e aggiungilo all’emulsione. Taglia il polipo a rondelle di circa 1 cm di spessore. Disponi le patate sul piatto come base e adagia sopra le rondelle di polipo. Aggiungi qualche oliva taggiasca e pomodorini confit se desideri un tocco di colore e sapore. Versa l’emulsione di olio e limone sopra il polipo e completa con una spolverata di prezzemolo fresco. Per un effetto elegante, servi su piatti grandi alternando i colori delle patate e degli altri ingredienti. In alternativa, prepara monoporzione in piccole ciotoline o cucchiai da finger food per l’aperitivo.

Un piccolo consiglio ulteriore? Il polipo può essere cotto anche un giorno prima: conservato in frigorifero e condito poco prima di servire, manterrà tutta la sua morbidezza. Accompagna con un vino bianco fresco o un prosecco leggero per un abbinamento perfetto.