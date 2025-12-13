Girelle di pancarrè per Natale: tante idee golose per stupire senza stress

Se hai poco tempo a Natale e desideri portare in tavola degli antipasti sfiziosi, prepara in anticipo le girelle di pancarrè da conservare in frigorifero: con una sola base puoi preparare tante idee diverse che mettono d’accordo grandi e piccini.

Girelle di pancarrè: antipasti per Natale da preparare in poco tempo

Le girelle di pancarrè sono un antipasto senza cottura facile e veloce da preparare in poco tempo.

Le puoi farcire in tantissimi modi diversi, dagli affettati alle varianti completamente vegetali. La prima cosa da fare è rimediare il pancarrè bianco, quello che solitamente si usa per la preparazione dei tramezzini. Quindi, prendi una fetta di pancarrè e stendila con un mattarello così da ottenere un base sottile facile da arrotolare.

Ora potrai farcire la tua base con tutti gli ingredienti che desideri. Dopodiché, dovrai arrotolare la base, metterla in frigorifero per almeno 1 ora e tagliarla a fette per ottenere le famose girelle. Di seguito alcune idee per le tue girelle di pancarrè.

Innanzitutto, stendi uno strato di maionese o di crema spalmabile al formaggio, come la Philadelphia. Per ottenere degli antipasti diversi, opta per le creme spalmabili con gusti diversi, come quella alle erbe aromatiche, allo yogurt greco o al salmone.

Prima di farcirle, quindi, ricorda sempre di ammorbidire il pane con una salsa o una crema a piacere. Per una versione vegetale puoi optare per la maionese vegana o una crema di verdure tritate. Ecco alcune idee per le tue girelle salate di pancarrè!

La prima opzione è farcire le girelle con Philadelphia e salmone affumicato; un’altra versione salata è composta da speck e noci tritate. Prova anche il cotto con la ricotta e i pistacchi tritati, altrimenti sostituisci la ricotta con dello stracchino. Per un antipasto più originale e sfizioso prova l’abbinamento gorgonzola dolce, pere e noci.

Per la versione vegetale, opta per verdure grigliate, come zucchine e peperoni, oppure spinaci e formaggio vegetale. Prepara un pesto senza parmigiano e usalo come base dei tuoi pancarrè, poi arricchisci il tutto con dei pomodori secchi e pistacchi.

Prova anche l’abbinamento confettura di fichi e brie per un antipasto gourmet. Anche l’abbinamento tartufo e crema di formaggi ti farà fare un figurone a tavola il giorno di Natale. Prepara i funghi trifolati e utilizzali come ripieno delle tue girelle abbinati a del mascarpone. Non perdere le nostre ricette per gli antipasti di Natale saporiti e facili da preparare!